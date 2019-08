O fotografie valoreaza cat o mie de cuvinte si asta o stiu foarte bine si tinerii care vor sa aiba parte de cele mai frumoase imagini atunci cand fac nunta. Pentru ca totul sa iasa perfect, organizarea intregului eveniment se face cu mult timp inainte.



De cele mai multe ori, pregatirile incep cu gasirea unei persoane potrivite pentru a imortaliza emotiile si bucuria tuturor. Piata ofera servicii pentru toate buzunarele, insa exista oameni care isi doresc un fotograf de eveniment profesionist, care sa le ofere amintiri de neuitat. Totusi, tarifele sunt cele care fac diferenta in selectarea prestatorilor de astfel de servicii. Amatori sau specialisti, fotografii solicita sume diferite, iar uneori oamenii nu stiu ce anume platesc atunci cand ii angajeaza pentru marele eveniment si care va fi rezultatul final.

Fotografia de nunta - costuri minime

Aproape 70% dintre fotografii de pe piata sunt amatori. Preturile solicitate de ei sunt sub 400 de euro, iar majoritatea se afla la inceput de drum si au nevoie de publicitate sau fac asta pentru a obtine un venit suplimentar. Vorbim de oameni cu investitii minime in tehnologie si educatie artistica, ce se adreseaza unor miri cu buget limitat ori care nu pun pret pe calitatea pozelor de la nunta. Lucreaza ieftin si sunt de obicei tineri care abia descopera aceasta arta si vor sa isi faca o experienta. Mai exista si amatori care presteaza asemenea servicii pentru costuri minime in timpul liber, fotografia fiind o pasiune sau o activitate pe langa serviciul lor principal.

De ce fotografii profesionisti cer mai mult

Persoanele care isi doresc amintiri memorabile de la nunta, care sa ofere inalta calitate si claritate, acorda mai multa atentie alegerii unui fotograf de eveniment. De asemenea, sunt dispusi sa plateasca mai mult, dar sa studieze portofoliul unui fotograf sau sa caute recomandari despre acesta.

Prestatorii de servicii profesionisti, un procent de aproximativ 25% din piata, solicita preturi cuprinse intre 400 si 900 de euro pentru fotografierea la nunta. In general, sunt fotografi in plina ascensiune, care evolueaza in cunostinte si investesc constant in echipamentele lor. Cei mai multi isi dedica timpul fotografiei chiar daca mai au o sursa secundara de venit.

In categoria profesionistilor se regasesc si fotografi premium, care nu depasesc 5% din piata, dar au un stil inconfundabil. Tarifele lor pornesc de la 1.000 de euro, iar principalul motiv pentru care sunt cu un pas mai sus este acela ca surprind cadre intr-o maniera aproape unica. De regula, profesionistii premium vaneaza cele mai impresionante reactii ale oamenilor, se folosesc de lumina artificiala sau realizeaza o regie a cadrelor. Isi promoveaza serviciile prin realizarea unor fotografii care spun o adevarata poveste, iar fiecare cadru are legatura cu cel efectuat inaintea lui. Notorietatea este cea care dicteaza pretul acestor fotografi, unii dintre ei ajungand si la tarife de aproape 3.000 de euro daca sunt foarte cunoscuti. Acestia transforma fotografiile de nunta in arta si se adreseaza indeosebi mirilor care pun un accent deosebit pe imaginile de la marele eveniment.

Cat costa aparatele de fotografiat si alte echipamente

Un fotograf de nunta responsabil trebuie sa investeasca in echipamentele sale pentru a oferi imagini de calitate. Investitia minima in aparatura pentru a livra un material excelent, din punct de vedere tehnic si conceptual, depaseste cu putin 6.000 de euro. In aceasta suma se include o camera foto DX premium sau un body FX entry-level – 1.600 euro, un obiectiv pentru cadre si unul pentru portrete – 2.200 euro, un flash – 120 euro, un computer performant – 1.400 euro, o imprimanta – 120 euro, 4 carduri si 4 acumulatori – 340 euro. Se mai adauga aici si 450 de euro pentru accesorii diverse precum huse, trepied sau geanta.

In ceea ce priveste partea software, investitia se ridica la 550 de euro si se aloca software-ului de prelucrare (300 euro), website-ului de prezentare (150 euro) si gazduirii Cloud pentru livrarea fotografiilor (100 euro). Educatia fotografului necesita si ea 400-500 euro/an, bani care merg catre seminarii, cursuri sau workshop-uri. Aceeasi suma se cheltuie anual si pentru materialele consumabile, respectiv DVD-uri, stick-uri USB, cartuse pentru imprimanta sau hartie foto.

Preturile mentionate sunt orientative si tin de echipamentele utilizate, insa un calcul simplu ne arata ca investitiile fotografilor profesionisti nu sunt deloc de neglijat. Cu siguranta, la fel ca in orice domeniu, exista si exceptii. Multi fotografi talentati se pot regasi in categoria celor care lucreaza ieftin doar pentru ca nu au notorietate, in timp ce unii nu isi justifica pretul si realizeaza doar cateva imagini bune care nu reflecta neaparat nivelul lor.

Este recomandat ca mirii sa apeleze la serviciile unui fotograf profesionist care le poate oferi calitate tehnica si viziune artistica. Spre deosebire de un amator, acesta investeste in tehnologie moderna, in promovarea si educatia sa, de multe ori are o intreaga echipa in spate si beneficiaza de un stil unic. Un profesionist poate detine premii care reflecta munca sa, este recunoscut in domeniu si sustine cursuri de fotografie. Toate aceste aspecte ar trebui luate in calcul in alegerea fotografului de nunta, mai ales ca e vorba de un eveniment memorabil care necesita servicii ireprosabile.