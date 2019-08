Custodele Coroanei Romane, Margareta, condamna cu fermitate violenta de orice fel impotriva femeilor si fetelor si indeamna la educarea tinerilor si adultilor pentru inlaturarea unor astfel de atitudini.



"Condamn cu fermitate violenta de orice fel impotriva femeilor si fetelor. Ea nu face nicio cinste natiunii noastre. Suntem inca la primii pasi in combaterea ei, iar pentru reusita avem nevoie de consolidare, in egala masura, a sistemului de protectie al statului si a structurilor societatii civile. Mai presus de toate, educatia, nu doar a tinerilor, ci si a adultilor este absolut necesara atat pentru constientizarea problemei, cat si pentru deprinderea metodelor de preventie si reactie la violenta din jurul nostru - nu doar sa putem observa,ci si sa luam atitudine", spune Custodele Coroanei intr-un mesaj postat pe site-ul www.romaniaregala.ro.

Custodele Coroanei transmite compasiune familiilor indurerate ale tinerelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, disparute la Caracal.

"De cateva saptamani, suntem impreuna martori la tragedia tinerelor Alexandra Macesanu si Luiza Melencu. Gandurile si compasiunea noastra se indreapta catre familiile indurerate. Tragedia lor nu este, din nefericire, unica. Zeci de mii de femei si fete din intreaga tara trec anual prin experiente pline de cruzime, atat acasa cat si in spatiul public, iar nenumarate altele se confrunta zilnic cu misoginismul si cu discriminarea pe baza de gen. Atunci cand semnaleaza abuzurile, multe dintre ele se lovesc de desconsiderarea victimei, cauzata atat de prejudecati, cat si de saracia din sistemul care ar trebui sa le ofere protectie si ajutor", afirma ea.

Custodele Coroanei aminteste ca Societatea Nationala de Cruce Rosie, pe care o conduce, "alaturi de societatile-surori din intreaga lume, ofera ajutor si protectie victimelor violentelor prin proiecte specializate, prin programul universal de cautare a persoanelor disparute si transmiterea gratuita a mesajelor de Cruce Rosie".

"De asemenea, Fundatia Regala Margareta a Romaniei, prin Fondul Special pentru Copii, contribuie la educarea tinerilor defavorizati pentru a-si cunoaste drepturile si sustinerea scolarizarii lor, astfel incat sa nu cada prada abandonului scolar si saraciei. Familia mea si cu mine avem si alte initiative care promoveaza drepturile femeilor si constientizarea problemelor cu care acesta se confrunta in tara noastra. In mod special, discriminarea pe baza de gen este puternic inradacinata in Romania, ca si, din nefericire, in multe alte tari ale lumii. Va invit pe fiecare sa va alaturati acestui demers prin gesturi simple, dar profunde: sa privim femeia de langa noi asa cum ne privind pe noi insine, sa reactionam atunci cand credem ca este victima unui abuz; sa intrebam atunci cand credem ca nu ii este bine. Asa sa ne ajute Dumnezeu!", se mai arata in mesajul Custodelui Coroanei Romane, Margareta.