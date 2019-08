"Miscate" de filme, seriale sau stiri, tot mai multe persoane se decid sa petreaca niste zile de vacanta in locurile unde s-a trait sau se traieste tragedia umana, ca de exemplu la frontiera dintre Mexic si SUA sau in locurile pe care le-a frecventat traficantul de droguri columbian Pablo Escobar, relateaza agentia EFE.



Cei care practica asa-numitul "turism intunecat" ajung in locuri marcate pentru totdeauna de moarte, catastrofe sau evenimente macabre, precum dezastrul nuclear de la Cernobil (1986) sau centrele naziste de concentrare, nerabdatori sa afle, "la fata locului", ce s-a intamplat, care sunt urmarile si, in unele cazuri, sa isi faca selfie-ul corespunzator.

Recrearea dramei pe care o traiesc mii de migranti centroamericani intr-un "tur experimental" cu actori imbracati in politisti, in timp ce turistii trec frontiera SUA noaptea, din Mexic; vizitarea pesterii Tham Luang, unde au fost blocati 12 copii thailandezi, sau scenarii ale genocidelor din Ruanda sau Cambodgia sunt alte astfel de destinatii.

Si ruta "Helter Skelter", care parcurge in Beverly Hills (Los Angeles) locurile crimelor lui Charles Manson si urmasilor sai, sau "narcotururile" din Medellin (Columbia) legate de Pablo Escobar au devenit, de asemenea, locuri de petrecere a timpului liber si divertisment.

Turism si morbiditate

Cuvantul "thanatoturism" este un "'oximoron", o figura retorica ce foloseste doua concepte semnificativ opuse in aceeasi expresie. In acest caz, un amestec intre turism, inteles ca o activitate de placere, si "durerea, suferinta si moartea", explica Daniel Liviano, cercetator al acestui fenomen si profesor la Universitat Oberta de Catalunya.

Desi pare de data recenta, este ceva "foarte vechi", deoarece fiinta umana intotdeauna a fost atrasa de moarte, iar in Anglia secolului VII se pregateau calatorii pentru a vedea executiile publice, cu mare succes la spectatori. Si in Franta erau numerosi cei care urmareau executiile cu ghilotina.

Marele "boom" experimentat de turismul secolului XX i-a facut pe unii operatori de turism sa exploateze si sa rentabilizeze curiozitatea oamenilor legata de moarte.

Departe de a speria turistii, miniseria Cernobil, ultimul succes al HBO, a crescut numarul celor care viziteaza orasul fantoma Pripiat (Ucraina) si zona de excluziune, in pofida faptului ca acolo a avut loc cel mai mare dezastru nuclear din istorie, a proastei gestionari a catastrofei si a consecintelor umane (intre 100.000 si 200.000 de morti conform unor surse) si de mediu.

Previziunile pentru acest an sunt ca circa 100.000 turisti vor vizita Cernobil, dublu fata de 2017.

Pe internet pot fi gasite anunturi de excursii care anima vizitatorii sa vada "devastatoarele efecte pe care le-a avut accidentul nuclear asupra locuitorilor". Si, pentru 400 de dolari de persoana, alte oferte propun o excursie in zona cu un ghid experimentat si un costum contra radiatiilor.

Liviano a dat asigurari ca "thanatoturism-ul" este "un fenomen complex si heterogen", in care motivatiile turistilor sunt foarte diferite, precum si destinatiile si activitatile.

Acest tip de turism este considerat "macabru" de multi, dar poate avea o motivatie morala sau spirituala, cand se doreste vizitarea locului scenei unei tragedii sau a unui genocid pentru a demonstra empatia cu victimele, a le comemora si onora.

Acesta ar fi cazul vizitelor in lagarele naziste de concentrare, precum cel de la Mauthausen (Austria), care poate naste un interes pedagogic pentru a cunoaste si a nu repeta atrocitatile nazistilor din timpul celui de-al doilea Razboi Mondial, desi sunt cazuri de persoane "mai frivole si nerespectoase" care isi fac selfie-uri in crematorii.

Fascinatia si curiozitatea morbida este alta motivatie care ii atrage pe unii turisti in astfel de locuri, inclusiv ideea de a merge intr-un loc pentru a se asigura ca aceia care au suferit acolo "au primit ce au meritat".

Cautarea distractiei relationate cu moartea este un stimulent pentru unii, in timp ce altii viziteaza aceste locuri fara o motivare concreta, doar pentru ca este o moda sau sunt incluse intr-un pachet turistic, ceea ce aduce multa lume la monumentul de la Valle de los Caidos, unde se afla ingropate mii de victime ale Razboiului civil spaniol, a adaugat expertul universitar.

Lista de astfel de destinatii este interminabila si, de asemenea, include, potrivit lui Liviano, muzee ale torturii, precum vechea inchisoare Alcatraz din San Francisco (SUA), cimitire sau locuri ale unor catastrofe naturale, precum orasul roman Pompey (sud-vestul Italiei), care a fost distrus de eruptia Vezuviului in 79.

Si Spania are astfel de destinatii "intunecate", precum Puerto Hurraco (Badajoz, vest), unde noua persoane au murit violent in 1990 din cauza unor vechi dispute intre doua familii, sau Alcacer (Valencia, est), unde au fost asasinate trei prietene adolescente in 1992, potrivit Agerpres.