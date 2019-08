Dr. Pavelina Andrei, medic specialist dermatolog la Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti, subliniaza, luni, intr-o postare pe pagina de Facebook a SUUB, ca in aceste zile cu temperaturi caniculare sunt necesare atat o hidratare corespunzatoare, cat si o protectie suplimentara a pielii.



"In aceste zile cu temperaturi caniculare este bine ca, alaturi de o hidratare corespunzatoare (minimum doi litri de lichide pe zi), sa va protejati si pielea, mai ales daca mergeti la plaja sau stati mult timp afara. Ultravioletele pot reprezenta un pericol pentru piele. Ce inseamna UVB si UVA? Ultravioletele de tip B (UVB) le putem asocia cu Burn, arsura solara. Ultravioletele de tip B ating maximul intre orele 11,00 - 16,30 si daca va expuneti la soare in acel interval se produce arsura solara. Ultravioletele de tip A sunt raspunzatoare de foto-imbatranirea cutanata sau dermatohelioza si se manifesta prin riduri accentuate la varsta adulta. Ambele tipuri de ultraviolete pot duce la cancere cutanate, cancere melanoame sau non-melanoame", arata medicul, potrivit Agerpres.

Specialistul spune ca pentru a proteja pielea de aceste agresiuni solare ale razelor ultraviolete trebuie sa se aplice o crema cu factor de protectie cat mai mare, 50 SPF, cu 20 de minute inainte de expunerea la soare si la fiecare doua ore daca se prelungeste expunerea.

Dr. Pavelina Andrei atentioneaza asupra faptului ca oamenii nu trebuie sa stea la soare intre orele 11,00 si 16,30, iar cei care totusi o fac sa isi aplice crema de protectie.

Potrivit medicului, umbrela de plaja nu asigura o protectie completa, razele ultraviolete trecand prin aceasta si putand duce la arsuri solare.

"In cazul in care se produce arsura solara sunt recomandate, in functie de stadiul arsurii: antiinflamatoare nesteroidiene, aplicarea de creme emoliente in functie de stadiul arsurii si neaparat hidratare permanenta. Daca arsura este mai puternica si afecteaza si dermul, cu siguranta trebuie sa va adresati unui medic", transmite doctorul dermatolog.

Copiii cu varste de pana in sase luni nu trebuie expusi deloc la soare, precizeaza specialistul. "Peste sase luni puteti aplica creme cu factor de protectie, dar special adecvate pentru ei, care sa contina filtre minerale (dioxid de titan sau oxid de zinc), noncomedogene si hipoalergenice special concepute pentru pielea sensibila a bebelusilor. Pe de alta parte, trebuie sa stiti ca nicio crema cu factor de protectie nu asigura protectie de 100%", arata medicul.