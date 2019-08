Perioadele caniculare vor alterna cu intervale in care valorile termice diurne vor scadea cu peste zece grade Celsius, la nivel national, iar probabilitatea de aparitie a precipitatiilor va fi mai ridicata intre 14 si 17 august, respectiv dupa 20 august, releva prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila pentru urmatoarele doua saptamani (12 - 25 august) si publicata luni.





In Banat , vremea se anunta caniculara in primele doua zile ale intervalului cand, in medie, temperaturile maxime se vor situa in jurul a 37 de grade. Ulterior, regimul termic va intra intr-un proces semnificativ de racire, iar pe parcursul zilelor de 14 si 15 august se vor inregistra in medie maxime de 25 - 26 de grade. Valorile diurne vor creste, apoi, pana spre 32 de grade, in data de 19 august. Va urma o racorire treptata a vremii, astfel incat in ultimele zile de prognoza media temperaturilor maxime nu va mai depasi 28 de grade. In primele zile, media minimelor termice va fi ridicata, urmand a se situa in jurul valorii 20 de grade. Dupa acest interval, minimele vor scadea spre 14 grade si vor ajunge la 18 grade, in data de 20 august. O noua racorire a vremii va conduce la scaderea minimelor spre valori in jurul a 14 grade, in medie, la sfarsitul intervalului. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in noaptea de marti spre miercuri (13/14 august) si pe parcursul zilei de miercuri (14 august), dupa care vor creste spre sfarsitul intervalului (in zilele de 23 si 24 august).

In Crisana , vremea va fi caniculara la inceputul intervalului cand, in medie, temperaturile maxime se vor situa in jurul a 37 de grade, apoi se va raci semnificativ, urmand ca, in data de 15 august, sa se inregistreze in medie 25 de grade. Ulterior, vremea se va incalzi usor de la o zi la alta, astfel ca, in data de 19 august, media temperaturilor maxime se va situa in jurul a 32 de grade. Va urma un proces de racorire a vremii astfel ca, in ultimele doua zile de prognoza, media temperaturilor maxime nu va mai depasi 26 de grade. In intervalul 12 - 14 august, media temperaturilor minime va fi de 19 - 20 de grade. Ulterior, minimele vor scadea semnificativ, urmand a se inregistra in medie 13 - 14 grade pe tot parcursul intervalului 15 - 18 august. In 19 si 20 august, media minimelor va creste spre 16 grade, apoi va scadea din nou. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in noaptea de marti spre miercuri (13/14 august), pe parcursul zilei de miercuri (14 august), si in intervalul 19 - 25 august.

In Transilvania , in zilele de 12 si 13 august, vremea va fi caniculara, media maximelor situandu-se in jurul a 35 de grade, apoi se va raci semnificativ, urmand ca in data de 17 august sa nu se mai depaseasca 25 de grade. In intervalul 18 - 20 august, vremea se va incalzi usor de la o zi la alta, urmand a se inregistra in medie, in jur de 30 de grade. Dupa acea perioada va urma o racorire treptata a vremii. Parcursul minimelor va fi similar cu cel al maximelor. Astfel, la inceputul intervalului se vor inregistra in medie temperaturi minime in jurul a 16 grade, iar ulterior acestea vor scadea spre 12 grade in data de 18 august, pentru ca ulterior, in intervalul 19 -21 august, sa creasca usor spre 14 grade. Dupa data de 21 august, vremea se va racori usor. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in intervalul 14 - 17 august, apoi din nou dupa data de 20 august.

In Maramures , la inceputul intervalului, vremea va fi caniculara, media temperaturilor maxime situandu-se in jurul a 35 de grade, apoi se va raci considerabil, urmand ca in data de 17 august media temperaturilor diurne sa nu mai depaseasca 25 de grade. Ulterior, vremea se va incalzi usor pana in data de 19 august cand, in medie, se vor inregistra in jur de 30 de grade, apoi se va raci din nou, pana spre 24 - 25 de grade, in zilele de 24 si 25 august. Minimele vor scadea spre 12 grade, in data de 15 august, pornind de la valori in jurul a 18 grade in primele zile ale intervalului. Ulterior, minimele vor creste usor si treptat, pana spre 16 grade in data de 20 august, dupa care o noua racorire a vremii va face ca, spre sfarsitul intervalului, sa nu se mai depaseasca, in medie, 13 - 14 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in intervalul 14 - 17 august si, din nou, dupa data de 19 august.

In Moldova , in primele zile ale intervalului, media temperaturilor maxime se va situa in jurul valorii de 35 de grade, apoi vremea se va raci notabil, urmand ca in data de 15 august media regionala sa nu mai depaseasca 24 de grade. Mai tarziu, in data de 20 august, temperaturile maxime vor creste treptat pana spre 32 de grade, dar apoi vor scadea pana la valori medii in jurul a 26 de grade, in data de 25 august. Media minimelor va scadea de la 19 - 20 grade, la inceputul intervalului, spre 14 grade, in medie, in data de 18 august, vor creste ulterior usor pana spre 16 - 17 grade in 21 august. O noua racorire a vremii va conduce la inregistrarea a 14 grade, in data de 25 august, iar la nivel de precipitatii probabilitatea de aparitie a acestora va fi mai ridicata in perioada 14 - 17 august, respectiv dupa data de 20 august.

In Dobrogea , valorile diurne vor scadea, de la o medie in jurul a 31 de grade la inceputul intervalului, spre 28 de grade in data de 17 august. Ulterior, pana in data de 20 august, variatiile de la o zi la alta vor fi nesemnificative, urmand a se inregistra o medie a maximelor in jurul a 29 de grade. Dupa data de 20 august si pana spre sfarsitul intervalului, maximele vor scadea usor, astfel ca media regionala va fi de 27 - 28 de grade. Minimele vor urma un parcurs similar cu cel al maximelor, in sensul ca vor scadea de la 20 - 21 de grade, in medie la inceputul intervalului, pana spre medii in jurul a 18 grade in data de 18 august, si vor creste apoi spre 19 - 20 de grade in 21 august, pentru ca ulterior sa scada usor spre 18 grade in medie pana la sfarsitul intervalului de prognoza. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in zilele de 15 si 16 august.

In Muntenia , in primele zile ale intervalului, vremea va fi caniculara, media maximelor situandu-se in jurul a 36 de grade, dupa care se va raci semnificativ, urmand ca, in data de 16 august, in medie, sa se inregistreze temperaturi maxime in jurul a 28 de grade. Ulterior, vremea se va incalzi treptat de la o zi la alta pana spre o medie in jurul a 34 de grade in data de 20 august, apoi o noua racorire a vremii va face ca, la sfarsitul intervalului (in data de 25 august), media regionala a temperaturilor maxime sa nu mai depaseasca 28 - 29 de grade. Temperaturile minime vor scadea de la valori medii de 19 - 20 de grade la inceputul intervalului, spre medii in jurul a 16 grade in data de 18 august, iar ulterior vor creste usor spre 18 grade, in data 21 august. Pana la sfarsitul intervalului de prognoza, valorile termice vor scadea spre 16 grade. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in noaptea de miercuri spre joi (14/15 august), precum si pe 15 si 16 august.

In Oltenia , vremea va fi caniculara in primele doua zile ale intervalului, cand media temperaturilor maxime va fi de 36 de grade, apoi se va raci semnificativ, urmand ca in data de 16 august media regionala a temperaturilor maxime sa nu mai depaseasca 28 de grade. Ulterior acestei raciri, vremea se va incalzi usor de la o zi la alta, urmand ca media maximelor sa atinga pana la 32 de grade, in data de 20 august. O noua racorire a vremii ce va surveni dupa data de 20 august va conduce la scaderea temperaturilor maxime pana la sfarsitul intervalului spre 28 de grade, in medie. De asemenea, minimele vor scadea spre o medie in jurul a 15 grade in data de 17 august, pornind de la 19 - 20 de grade la inceputul intervalului. Ulterior, temperaturile minime vor creste usor spre o medie regionala in jurul a 18 grade in data de 21 august, apoi acestea vor scadea din nou spre 15 - 16 grade pana la sfarsitul intervalului de prognoza. Probabilitatea de aparitie a ploilor va fi ridicata in intervalul 14 - 16 august, apoi dupa data de 24 august.