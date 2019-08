Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de luni un proiect de ordonanta de modificare a Codului rutier prin care se interzice tinerea in mana sau folosirea cu mainile in orice mod a telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video.





Potrivit proiectului, „in timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat in miscare, conducatorului acestuia ii este interzisa tinerea in mana sau folosirea cu mainile in orice mod a telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video”, scrie News.ro.

Astfel, se va sanctiona cu 4 puncte de penalizare tinerea in mana sau folosirea cu mainile in orice mod, in timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate in miscare, a telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video.

De asemenea, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a II-a de sanctiuni si cu suspendarea exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile tinerea in mana sau folosirea cu mainile in orice mod, in timpul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai aflate in miscare, a telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video, concomitent cu incalcarea unei reguli pentru circulatia vehiculelor.

Se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni tinerea in mana sau folosirea cu mainile in orice mod, in timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul pentru care nu este prevazuta obligativitatea detinerii permisului de

conducere, aflat in miscare, a telefonului mobil sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video, de catre conducatorul acestuia.

Noile prevederi urmeaza sa se aplice in termen de 60 de zile de la publicarea ordonantei in Monitorul Oficial, perioada in care Politia Rutiera trebuie sa desfasoare o campanie de informare in acest sens.