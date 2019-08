Un copil in varsta de 3 ani si doua femei, dintre care una insarcinata, din Vacareni, judetul Tulcea, au murit, dupa ce doi soferi au intrat din plin cu masina in curtea acestora. Cei doi teribilisti erau live pe Facebook in timpul accidentului.







Filmarea a fost facuta de pasagerul din dreapta, aflat in stare de ebrietate, cu cateva secunde inainte de accidentul in care au murit 3 persoane, printre care si o femeie gravida. In video se observa cum soferul este incurajat de prietenul sau sa apese acceleratia. Soferul a scapat de sub control autoturismul si a intrat direct in curtea in care se aflau batrana, copilul de 3 ani si femeia insarcinata. In urma impactului, batrana si copilul au murit si alte 4 persoane au fost ranite. Mai multe ambulante si un elicpoter SMURD au transportat victimele la spital. Printre acestea se afla si femeie insarcinata in luna a 5-a, care a facut stop cardio-respirator si a murit ulterior. Soferul masinii implicate in accident, care fugise de la locul faptei, a fost prins. Politistii au efectuat un test pentru alcoolemie si au aflat ca acesta avea o concentratie de 0.14%mg/l alcool pur in aerul respirat, precizeaza cei de la digi24.ro. In masina se aflau 3 persoane, doua dintre acestea fiind ranite. Politistii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpa si urmeaza sa stabileasca cauzele care au dus la producerea accidentului. Pentru a putea urmari acest video te rugam sa accepti plasarea de cookie-uri de marketing. Accepta toate cookie-urile.

