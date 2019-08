De foarte multe ori se intampla sa pleci de la serviciu, iar problemele de la birou sa continue sa te streseze si in timpul tau liber. Uneori chiar iti iei teme de facut acasa, avand in minte cat de importante sunt proiectele in care esti implicat si ca trebuie terminate la timp. Acest lucru iti poate, insa, afecta viata de familie, relatiile pe care le ai cu prietenii si, nu in ultimul rand, oboseala isi va spune pana la urma cuvantul, pentru ca nu esti un robot.



Nu ai timp de relaxare si nici resursele necesare ca sa investesti in asa ceva. Exista, insa, cateva moduri simple si rapide prin care poti sa reduci nivelul de stres acumulat dupa o zi de munca. Si chiar la tine acasa. Iata, mai jos, cateva exemple in acest sens.

Amenajeaza-ti un loc unde sa faci sport

Dupa o zi stresanta de munca ai vrea sa te relaxezi facand miscare, insa te simti mult prea obosit ca sa mai mergi la sala. Totusi, nu ai vrea sa renunti la sport pentru ca stii cat este de important pentru sanatatea ta.

O varianta comoda si la indemana ar fi sa-ti amenajezi la tine acasa un loc unde sa faci sport. Ai putea, de pilda, sa optezi pentru benzile de alergare magnetice si electrice, care iti stimuleaza corpul aproape la fel ca alergarea in aer liber, doar ca nu esti nevoit sa iesi in parc pentru asta. O alta varianta, ar fi bicicletele de apartament sau saltelele.

Rasfata-te cu aromaterapie

Uleiurile esentiale extrase din plante folosite in aromaterapie, cum sunt cele de eucalipt, lavanda sau lamaie pot fi folosite atat pentru vaporizarea aromelor in casa, cat si pentru masarea anumitor zone ale corpului, mai ales in zona cefei si a tamplelor.

Aromele stimuleaza, practic, receptorii olfactivi care transmit creierului mesajul ca trebuie sa regleze emotiile si sa permita organismului sa se relaxeze. Ai grija, insa, cum folosesti uleiurile, ca sa nu iti provoci iritatii. Citeste instructiunile de folosire si asigura-te ca nu ai alergii.

Acorda-ti timp pentru activitatile care iti plac

Daca iti place sa gatesti, sa asculti muzica sau sa citesti, incearca sa iti aloci timp pentru asta in fiecare zi. Astfel de activitati joaca, in acest caz, rolul unor mici recompense pe care ti le acorzi dupa ce ai muncit o zi intreaga. Este ideal sa te poti rupe un pic de lume si sa-ti creezi propriul spatiu in care sa te relaxezi astfel, dar daca preferi mai degraba sa te distrezi cu prietenii sau familia, atunci o varianta interesanta ar fi jocurile sau activitatile creative.

Invata cateva exercitii de respiratie

Studiile au demonstrat ca exercitiile de respiratie pot reduce nivelul de stres acumulat pe parcursul zilei. Acestea se regasesc si in practicile yoga, de exemplu. Respiratia usoara, adanca si regulata este un semn de relaxare. Iata in ce consta un astfel de exercitiu, in viziunea specialistilor de la Universitatea Harvard:



respira incet si adanc, folosindu-ti diafragma intens;



din cand in cand tine-ti usor respiratia;



expira incet, gandindu-te intens la senzatia de relaxare;



repeta cele de mai sus de 10 ori, concentrandu-te sa respiri incet si adanc.

Poti sa faci aceste exercitii de respiratie nu numai acasa, ci oriunde si ori de cate ori simti nevoia de a te relaxa. Daca ai constatat ca are efectele la care te asteptai, atunci poti repeta exercitiul de patru pana la sase ori zilnic, chiar si in zilele bune.

O baie calda este intotdeauna binevenita

Una dintre cele mai simple metode de a te relaxa dupa o zi stresanta de munca este o baie fierbinte. Aceasta pentru ca apa calda are efect calmant asupra muschilor, mai ales daca iti simti spatele si ceafa incordate dupa ce ai stat multe ore la birou. Ca sa dai energie celulelor corpului, la sfarsit este recomandat sa te stropesti cu apa rece.

Acestea sunt, desigur, doar cateva dintre modurile rapide prin care odata ajuns acasa dupa o zi obositoare si stresanta de munca te poti relaxa. Este foarte important, insa, ca macar o data pe saptamana sa iti rezervi o zi intreaga ca sa te detasezi de griji, sa socializezi, sa iesi in natura cu familia si sa iti incarci bateriile cu energie pozitiva.