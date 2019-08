Politistii cauta o fetita de 7 ani luata de acasa in urma cu 12 zile, din satul Malancrav, de catre tatal ei, un cetatean iranian, care a incalcat un ordin de protectie dat pentru minora si mama sa, barbatul avand acum dosar penal, se arata intr-un comunicat de presa al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Sibiu.



"Politistii Serviciului Investigatii Criminale Sibiu cauta o minora in varsta de 7 ani, din judetul Sibiu, semnalata de catre mama ca disparuta dupa ce ar fi plecat de la domiciliul din localitatea Malancrav, judetul Sibiu, impreuna cu tatal intr-o directie necunoscuta. Femeia, in varsta de 29 de ani, domiciliata in Malancrav, a sesizat Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu despre faptul ca sotul sau a incalcat dispozitiile unui ordin de protectie emis de Judecatoria Medias, constand in aceea ca barbatul nu a predat mamei reclamante minora in varsta de 7 ani, fiica acestora. Semnalmente: inaltime 1,10 m, greutate 26 - 30 kilograme, par saten, fir lung, usor ondulat, fata ovala, ten alb, constitutie atletica, corespunzatoare varstei", se mai arata in comunicatul IPJ Sibiu.

Persoanele care pot oferi informatii despre aceasta minora sunt rugate sa sune gratuit la numarul unic pentru apeluri de urgenta 112 sau sa anunte cea mai apropiata unitate de politie, scrie Agerpres.

Cetateanul iranian este cautat de politisti dupa ce a incalcat hotararea judecatoreasca si si-a lovit sotia.

"In cauza, la nivelul IPJ Sibiu s-a deschis un dosar de cercetare penala privind savarsirea infractiunii de nerespectare a unei hotarari judecatoresti, iar politistii Serviciului de Investigatii Criminale Sibiu desfasoara activitati specifice in vederea depistarii minorei. In urma investigatiilor preliminare efectuate s-a stabilit urmatoarea stare de fapt: la data de 31 iulie, in jurul orei 3,00, prin apel 112, femeia a sesizat Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu cu privire la faptul ca, in seara zilei de 30 iulie, intre aceasta si sotul ei a izbucnit un conflict care a degenerat in acte de violenta intre cei doi soti, barbatul plecand de la domiciliu impreuna cu fiica, intr-o directie necunoscuta. Ca urmare a cercetarilor efectuate privind conflictul dintre cei doi soti, politistii au deschis un dosar penal privind savarsirea infractiunilor de violenta in familie, respectiv lovire sau alte violente. Totodata, politistii au emis un ordin provizoriu de protectie a femeii. La data de 9 august, Judecatoria Medias a emis impotriva barbatului un ordin de protectie prin care acestuia i se interzice apropierea de femeie, dar si de cei doi minori, fiica in varsta de 7 ani si fiul in varsta de 4 ani", au mai precizat reprezentantii IPJ Sibiu.