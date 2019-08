Guvernul urmeaza sa adopte in sedinta de luni un proiect de ordonanta de modificare a OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice prin care se introduc noi sanctiuni in cazul folosirii inadecvate de catre conducatorii de vehicule a telefoanelor mobile sau a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video, atunci cand se afla in timpul mersului.



Astfel, potrivit notei de fundamentare, prin actul normativ se propune: "interzicerea, in timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat in miscare, tinerii in mana sau folosirii cu mainile in orice mod nu numai a telefonului mobil, ci si a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video".

De asemenea, se reglementeaza sanctiunea "cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni (aceeasi ca la conducatorii de autovehicule) si pentru conducatorii de vehicule pentru care nu este prevazuta obligativitatea detinerii permisului de conducere, pentru savarsirea contraventiei 'tinerea in mana sau folosirea cu mainile in orice mod, in timpul conducerii pe drumurile publice a unui vehicul aflat in miscare, a telefonului mobil, precum si a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video".

Totodata, se introduce "noua sanctiune de 6-8 puncte amenda (clasa a III-a) si 4 puncte de penalizare, pentru savarsirea de catre conducatorul de autovehicul, tractor agricol sau forestier ori tramvai a contraventiei indicate", scrie Agerpres.

Proiectul de act normativ propune si "un mecanism mai aspru de sanctionare, raportat la pericolul social al faptei, in situatia in care utilizarea telefonului mobil, precum si a oricarui dispozitiv mobil prevazut cu functia de inregistrare ori redare text, foto sau video, in alte conditii decat cele permise, se realizeaza concomitent cu incalcarea unei reguli pentru circulatia vehiculelor, in acest caz aplicandu-se sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile pentru conducatorii de autovehicule".

Pe agenda sedintei Executivului figureaza si un proiect de hotarare pentru aprobarea masurilor privind nivelul de siguranta si securitate in functionare a Sistemului Electroenergetic National, precum si masurile in legatura cu realizarea stocurilor de siguranta ale Sistemului Electroenergetic National in ceea ce priveste combustibilii si volumul de apa din lacurile de acumulare pentru perioada 1 noiembrie 2019 - 31 martie 2020.

Un alt proiect de hotarare care urmeaza sa fie aprobat de Guvern vizeaza schimbarea denumirii amplasamentului obiectivului de investitii, situat in municipiul Bucuresti, Bulevardul Unirii, sectorul 3, din "Esplanada" in "Cartierul pentru Justitie" si "proiecte de interes public ale municipiului Bucuresti" precum si pentru aprobarea programului prioritar de reconversie functionala a amplasamentului.

De asemenea, Guvernul va adopta si un memorandum cu tema: Dizolvarea Companiei Nationale de Radiocomunicatii Navale "Radionav" - S.A. Constanta.

Executivul ar putea aproba in sedinta de luni si prima rectificare bugetara din acest an, actele normative aferente rectificarii fiind dezbatute in prima lectura in reuniunea de joi a Guvernului.