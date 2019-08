Alexandru Cumpanasu, a postat o scrisoare primita de la varul sau, tatal Alexandrei Macesanu.



"Scrisoarea tatalui Alexandrei (varul meu) catre lichele.

Dragi prieteni, in toata lupta asta m-au atacat in perioada aceasta diverse persoane: politicieni (mai mult sau mai putin expirati), jurnalisti aserviti unor procurori, procurori, agenti electorali. Am tratat cu calm toate aceste rabufniri ale UNOR oameni din sistem pentru ca stiu de ce o fac: anchetele incepute la STS, MAI, Parchet i-a bagat pe toti in draci. Cine stie ce va iesi la iveala la finalul anchetelor derulate ca urmare a plangerii mele...dar VARUL meu nu a mai suportat astazi si mi-a trimis o scrisoare pe care o atasez. Pe omul asta simplu, echilibrat, dar tulburat l-au scos din minti anumiti politicieni si nu numai, care au aruncat cu noroi si jigniri in tot ce am facut si (desi l-am rugat sa aiba rabdare) mi-a trimis o scrisoare pe care o atasez catre toate lichelele astea care ma ataca nu doar pe mine ci lupta pt adevar (imi cer scuze daca textul redat nu va fi exact dar fiind scris de mana am incercat sa fie cat mai exact cu cel din scrisoare)", a scris Cumpanasu pe Facebook.

"Scrisoare catre toti oamenii crestini care ne-au fost alaturi

Ma numesc Macesanu Nelu, tatal Alexandrei si am un mesaj pentru toti cei care il ataca pe varul meu: imi pare rau ca l-am amestecat pe Sandu in toata nenoricirea noastra. I-am spus-o si lui de cate ori ne-am vazut. Imi pare rau pentru ca am vazut cati oameni rai il ataca si ii creeaza probleme pentru ca l-am rugat sa ne ajute sa o gasim pe Alexandra. Noi am apelat la Sandu si Iulian pentru a ne ajuta, nu ei s-au bagat peste noi. Cred ca TOTI cei care il ataca nu sunt oameni crestini si au interese ciudate sau nu au copii sa inteleaga prin ce trecem. Eu si sotia mea ne-am pus toata increderea in varul meu de la inceput, de joi seara cand i-am spus lui si varului nostru Iulian ca ne-a disparut fata. Din primul moment, Sandu si Iulian au sarit in ajutorul nostru cu tot ce au putut.

Sandu a facut pentru noi mai mult decat orice politician sau institutie. Si eu si sotia mea am vazut cum politicieni si altii il critica pe Sandu pentru ca este alaturi de noi. Si atat eu, cat si sotia am hotarat sa le spunem, chiar daca Sandu a insistat sa nu o facem ca gresesc foarte mult si nu este deloc crestinesc cum procedeaza. Sandu nu este un om foarte vorbaret, dar cand apelezi la el isi da sufletul sa ajute. Asa cum face si cu mama Vica asa a facut si cu noi. Imi pare rau Sandule ca ti-am creat probleme si te-am amestecat, dar nu aveam incredere in nimeni altcineva. Vreau sa mai spun atat: i-am dat lui Sandu hartie sa ne reprezinte peste tot: la tribunal, la parchet, la politie, la televiziune si ziare. Cine poate sa spuna ca tot ce a facut el a fost pentru a se folosi de fetita noastra draga NU este omul lui Dummezeu si nu este crestin. Sandu ne-a intrebat despre tot ce a facut in numele nostru si dincolo de necazul prin care trecem care este un cosmar din care nu ne mai trezim atacarea lui Sandu este lucrul care ne-a suparat si mai tare si am hotarat sa-i trimit acesata scrisoare sa o faca publica pentru ca are nevoie de sprijinul nostru nu doar noi de al lui. Cred ca aceia care il critica pentru ca sufera langa noi ar trebui sa se duca la biserica sa se roage si sa-si curete rautatea si veninul.

Noi credem in continuare in autoritati si in Sandu ca vor reusi sa ne gaseasca fata si adevarul. O sa facem totul pentru a afla adevarul despre copilul nostru. Suntem crestini si nu avem rautate, dar celor care vorbesc despre glorie sau imagine a lui Sandu pe seama necazului nostru le spunem atat: sa le fie rusine, iar celor care cred in el sa-l sprijine sa lupte nu doar pentru fata noastra ci pentru toti copii care au trecut prin asa ceva. Dumnezeu e sus si ii vede pe toti: si pe cei rai si pe cei buni si are grija de fiecare!"