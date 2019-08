Jurnalistul Cristian Tudor Popescu, in varsta de 62 de ani, povesteste cum a fost tratat de medici in cele 72 de ore petrecute la spital, dupa ce a fost internat dupa ce i s-a facut rau.



"Mi-au oblojit increderea in oameni

Am intrat pe poarta spitalului Academic Ponderas Regina Maria ca o aratare intre maimuta si om. Adica nu mergeam chiar in patru labe, ci cocosat pe o carja, cam la 60 de grade. Aproape complet epuizat fizic si psihic de durere.

Am iesit pe poarta aceluiasi spital dupa 72 de ore, din nou homo erectus. Asta, multumita doctorilor: Mihai Cristescu, Adrian Saftoiu, Alina Constantin, Daniela Godoroja, unei doctorite micute, draguta si cu ochelari care mi-a stat la capatai cand imi era greu si pe care nu stiu cum o cheama, precum si intreg personalului ce m-a ingrijit cu omenie, in conditii de eficienta si igiena prezente in intreg asezamantul.

Mi-au reparat organismul, dar mi-au oblojit si grav avariata mea incredere in oameni", a scris CTP pe Facebook.