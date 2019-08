Senatorul PSD Liviu Pop informeaza ca urmeaza sa depuna un proiect legislativ prin care sa se instituie ca 10 august sa devina "Ziua Unitatii Civice".



"Voi depune saptamana viitoare un proiect de lege privind instituirea Zilei Unitatii Civice in data de 10 august. Cred ca romanii merita aceasta lege", a scris Liviu Pop pe Facebook.

"N-am inteles pe acei cetateni care au bruscat jandarmii in plina strada. Nu l-am inteles nici pe presedintele statului, care si-a permis sa iasa cu mesaje impotriva jandarmeriei si nu l-am inteles nici pe domnul presedinte al partidului de opozitie pe care l-am auzit acum cateva secunde (Ludovic Orban – liderul PNL, n.r.) ca ei or sa dea asistenta juridica. Poate ii da si jandarmei de 20 de ani care a fost bruscata. Pacat ca membrii PNL si USR care au fost in Piata au uzat la forta impotriva jandarmilor (…) Eu am vazut cateva actiuni ale protestatarilor impotriva jandarmilor. Organizatorii mitingului, membrii PNL si USR, conducerea partidelor care au spus ca vor participa membrii lor in piata…sunt direct responsabili de aceasta actiune a protestatarilor violenti", spunea Liviu Pop la Digi24, in urma cu un an, potrivit adevarul.ro.