Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atentionare de calatorie pentru Muntenegru.



"Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Muntenegru ca Institutul muntenegrean de Hidromoteorologie si Seismologie a emis o avertizare de temperaturi extreme pentru perioada 10 - 14 august 2019.

De asemenea, este posibil ca, pe fondul temperaturilor ridicate, sa izbucneasca incendii de vegetatie si se atrage atentia tuturor cetatenilor de a evita activitatile in urma carora s-ar putea produce incendii (utilizarea gratarelor in padure sau in apropierea vegetatiei uscate, aruncarea tigarilor aprinse sau a sticlelor etc.) si de a respecta semnele de „Acces interzis” pe durata perioadei cu risc maxim de producere a incendiilor. In cazul in care cetatenii romani sunt afectati de o astfel de situatie, acestia sunt rugati sa o semnaleze si sa respecte instructiunile autoritatilor muntenegrene care actioneaza la fata locului, Pompieri si Politie. Numere utile de telefon: +382122 (Politie), +382123 (Pompieri), +382124 (Ambulanta), precum si numarul unic de urgenta '112'.

Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Podgorita: +38220618041, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center in regim de permanenta. De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu caracter de urgenta au la dispozitie si telefonul de permanenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Muntenegru: +38269871760.

Ministerul Afacerilor Externe recomanda consultarea paginilor de Internet podgorica.mae.ro, mae.ro si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia 'Calatoreste in siguranta', care ofera informatii si sfaturi de calatorie, precum si serviciul de alerta prin SMS, aferent campaniei de informare 'Un SMS iti poate salva viata'!", arata MAE.