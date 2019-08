Procurorii DI.I.C.O.T. – B.T. Braila au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpatului A. I.-L., in varsta de 36 de ani, domiciliat in municipiul Campulung Muscel, judetul Arges, pentru savarsirea infractiunilor de instigare la pornografie infantila, instigare la viol, pornografie infantila in forma continuata si santaj in forma continuata.



"In fapt, s-a retinut ca, in luna iunie 2019 inculpatul A. I.-L i-a solicitat inculpatei C. F. sa intretina un act sexual oral cu fiul sau minor, in varsta de 3 luni, aflat in imposibilitatea de a se apara ori de a-si exprima vointa, solicitand totodata inculpatei sa efectueze operatiuni de producere de materiale pornografice cu minorul (fotografiind si filmand actele sexuale orale pe care le-a intretinut cu acesta), sa stocheze intr-un sistem informatic materialele pornografice produse si sa i le trimita prin intermediul unei aplicatii. De asemenea, s-a retinut faptul ca, in perioada iunie 2019 - august 2019 inculpatul a constrans mai multe persoane de sex feminin sa intretina relatii sexuale cu acesta, amenintandu-le cu darea in vileag a unor fotografii compromitatoare pentru persoanele respective. Din materialul probator administrat in cauza a rezultat faptul ca, incepand cu anul 2019 inculpatul A. I. -L. a conceput o modalitate de a cunoaste persoane de sex feminin in vederea intretinerii de relatii sexuale cu acestea. Astfel, inculpatul a creat doua conturi de utilizator pe o retea de socializare, folosind identitatea unui cunoscut actor de televiziune si un cont pe o aplicatie de mesagerie. Prin intermediul conturilor din reteaua de socializare create in numele actorului, inculpatul a intrat in legatura cu diferite persoane de sex feminin carora le transmitea ca este cunoscutul actor de televiziune si le poate oferi un rol intr-un serial tv. Astfel, inculpatul pretindea ca le intermediaza contactul cu regizorul filmului, persoana in numele caruia raspundea tot inculpatul si care le solicita sa trimita in prealabil fotografii si inregistrari in ipostaze nud, mimand sau desfasurand efectiv activitati de natura sexuala. Ulterior, acestea erau chemate pentru un ”casting”, iar inculpatul intretinea relatii sexuale cu acestea, pretinzand ca este regizorul care le poate oferi un rol in serialul de televiziune. Daca victimele refuzau ulterior sa se intalneasca cu acesta, inculpatul le santaja cu divulgarea fotografiilor si inregistrarilor pe care acestea le trimisesera anterior ”castingului”, solicitand diferite sume de bani pentru a nu da publicitatii materialele pe care le detinea. Mentionam faptul ca, fata de inculpata C. F., la data de 12 iulie 2019 procurorii DI.I.C.O.T. – B.T. Braila au solicitat Tribunalului Braila luarea masurii arestarii preventive fata de inculpata, pentru savarsirea infractiunilor de pornografie infantila si viol. Prin incheierea din data de 12 iulie 2019, Tribunalul Braila a respins solicitarea formulata de catre D.I.I.C.O.T.- Biroul Teritorial Braila, dispunand luarea fata de inculpata C. F. a masurii controlului judiciar pentru o perioada de 60 de zile, de la 12 iulie 2019 pana la 9 septembrie 2019. Cauza este instrumentata impreuna cu ofiteri de politie judiciara din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitatii Organizate Braila. La data de 10.08.2019 Tribunalul Braila a dispus fata de inculpatul A. I.-L masura preventiva a arestului la domiciliu. Facem precizarea ca, pe intreg parcursul procesului penal, inculpatii beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie", se arata intr-un comunicat DIICOT.

