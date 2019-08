Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, a transmis un mesaj celor care au rude sau prieteni plecati in strainatate.



"Dragi romani, fiecare dintre noi are o ruda, un prieten, pe cineva plecat din tara asta minunata din cauza ticalosilor care ne-au condus pt interesul lor si al familiilor lor. La un moment dat ma voi ocupa si de ei si clanurile pe care le-au patronat. Dar acum este vorba de Alexandra, de INGERUL CURAJULUI FEMININ si jertfa ei (indiferent ca este in viata sau nu). Va rog din tot sufletul pe toti sa sunati urgent copiii, mamele, parintii, prietenii pe care-i stiti plecati la munca in strainatate sau departe de voi din orice motiv...sunt convins ca majoritatea sunt bine. Insa crima organizata ii transforma in mai putin de o luna in roboti fara personalitate. Daca aveti dubii mergeti si vizitati-i!!!.

Cumapanasu: Nu mai aveti incredere in nimeni, doar in voi insiva

Nu de putine ori ii exploteaza si ii pun sa dea telefoane acasa sa spuna ca sunt ok sau sa trimita bani familiei pt a nu da de banuit. Este un gest care nu costa NIMIC. Nu mai aveti incredere in NIMENI, doar in voi insiva. Asa veti sta linistiti ca nu sunt parte a unei retele de sclavie indiferent daca este sexuala sau de munca fortata. In cel mai rau caz, ce se poate intampla? Sa le mai spuneti inca o data ca-i iubiti si ca va e dor de ei?!. Eu zic ca merita. Dar daca simtiti cel mai mic dubiu mergeti pana acolo...Europol raporteaza acum 25000 de romani dovediti victime ale sclaviei. Dar cati or mai fi? AVETI GRIJA DE FAMILIILE VOASTRE!", a scris Cumpanasu pe Facebook.