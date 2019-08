Directorul Spitalului Clinic Judetean de Urgenta din Sibiu, Cornel Benchea, afirma ca niciun pacient nu i s-a plans ca ar fi dat spaga vreunui angajat din Sectia Chirurgie 2 si ca nu a fost informat de nimeni ca deputatul USR Emanuel Ungureanu a sesizat de doi ani Directia Generala Anticoruptie (DGA) in privinta unor chirurgi din spital care ar fi luat de la bolnavi sume cuprinse intre 200 si 1.500 de euro.



"Pana acum, nimeni nu a venit sa imi spuna ca a dat spaga. La noi nu a ajuns nicio sesizare a domnului Ungureanu. Nu a venit nimeni sa spuna ca a dat spaga nici la Chirurgie 2", a declarat directorul Cornel Benchea.

Sambata, intr-o conferinta de presa, deputatul USR Emanuel Ungureanu, vicepresedinte al Comisiei pentru sanatate din Camera Deputatilor, a sustinut ca a sesizat de doi ani DGA in privinta unor chirurgi din Spitalul Clinic Judetean Sibiu care ar fi luat spaga de la bolnavi, lucru pe care l-a aflat tot de la pacienti, scrie Agerpres.

"Am primit de peste tot informatii despre spaga pe care o iau doctorii, inclusiv in Spitalul Judetean Sibiu sunt o groaza de medici care mai iau mita. Am primit informatii despre infirmiere care umilesc in ultimul hal pacientii. Si toate acest informatii trebuie verificate (...). Colaborez cu institutiile statului foarte strans", a afirmat Emanuel Ungureanu.

Intrebat de jurnalisti din ce sectie provin medicii sibieni reclamati de pacienti ca au pretins bani, Ungureanu a spus ca este vorba de doctori din Sectia Chirurgie 2 a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta.

Deputatul USR a mai precizat ca nu a informat conducerea spitalului sibian despre presupusa luare de mita, ci a dat informatia la DGA in urma cu doi ani.