Un copil in varsta de noua ani, aflat in stare grava in urma unui accident rutier produs sambata pe DJ 251, a fost transportat cu elicopterul SMURD la Spitalul Judetean de Urgenta din Galati, a anuntat purtatorul de cuvant al ISU Galati, Dan Ionascu.



Potrivit acestuia, accidentul a avut loc in localitatea Cudalbi, spre Valea Marului, iar autoturismul implicat a luat foc, scrie Agerpres. "Un autoturism in care se aflau parintii si un copil de noua ani a lovit un cap de pod, dupa care autoturismul a luat foc. S-a deplasat o autospeciala de stingere de la Sectia de Pompieri Tecuci. La locul evenimentului, victimele nu erau incarcerate, insa copilul a suferit un traumatism sever la cap. A fost preluat de o ambulanta si dus la Spitalul Orasenesc din Targu Bujor, pentru a fi preluat de elicopterul SMURD, care l-a transportat la Spitalul de Judetean Urgenta Galati", a precizat Ionascu.

