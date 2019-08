Fostul presedinte Traian Basescu sustine ca ancheta in cazul Caracal va fi complexa, lunga si grea



"Caracal altfel! Dosarul Caracal va da definitia la zi a capacitatii Statului Roman de a aplica legea!

Ca orice roman, si mai ales ca tata si bunic de fete, aflat sub socul dramei Alexandrei, a Luizei si a familiilor lor, am urmarit cu sufletul la gura evenimentele de la Caracal. Am condamnat fara ezitare comportamentul initial al procurorului de caz si al politiei.

Dupa trei zile de bajbaieli, ancheta a fost preluata de DIICOT Central si de cea mai profesionista echipa de politisti investigatori, adusa tot de la Bucuresti. Daca in primele zile toti am avut tot dreptul din lume sa criticam prestatia institutiilor statului, dupa preluarea anchetei de catre DIICOT Bucuresti si criminalistii de mare prestigiu de la Politia Capitalei, speculatiile cu privire la profesionalismul si corectitudinea procurorilor si politistilor ar fi trebuit sa inceteze, iar increderea intr-o ancheta corecta sa fie restabilita. Este o ancheta care va da dimensiunea profesionala a doua notabilitati si a echipelor lor: Felix Banila, procurorul sef al DIICOT, si investigatorul Radu Gavris, politistul care are zero, repet, zero esecuri in investigarea omorurilor din Bucuresti. In opinia mea, acest tandem elimina orice banuiala de incorectitudine sau lipsa de profesionalism a investigatiei. Mai mult, ancheta nu se va opri la cazurile Alexandra si Luiza. Daca presupusul faptuitor este un criminal in serie sau daca in spatele celor doua crime se afla si o vasta activitate de trafic de fiinte umane, nu exista nicio sansa ca cei interesati sa poata musamaliza ancheta.

Basescu: Oare ce-l mana pe Tonel sa afirme ca anchetatorii planteaza probe?

Si atunci, ma intreb ce justifica atitudinea de neincredere in anchetatori transmisa sistematic populatiei de dubiosul avocat Tonel Pop, care, avand un istoric in relatia cu interlopii din Caracal, a reusit sa se infiltreze in ancheta. Oare ce-l mana pe Tonel sa afirme ca anchetatorii planteaza probe? Ce resorturi il fac pe avocat sa se comporte ca un impostor, publicand poze imbracat in combinezonul anchetatorilor politiei? Impostorul nu are niciun fel de rusine si incearca sa lase impresia ca el stie cum trebuie condusa ancheta, in timp ce anchetatorii ori “planteaza” probe, ori sunt nepriceputi, ori vor sa musamalizeze adevarul, motiv pentru care nu ezita sa-i atace pe anchetatorii profesionisti.

Mai mult, Tonel este atat de convins de importanta lui in ancheta si pe acest pamant incat orice televiziune care ridica vreun semn de intrebare asupra sa si a spuselor sale devine o televiziune care nu-l merita. Pana la urma, dubiosul avocat, cu sau fara fotografie in combinezon de investigator al politiei, a obtinut reprezentarea familiei Luizei, ceea ce ii permite probabil sa afle detalii de mare interes pentru interlopul “Codita”.

Un alt campion al imprastierii suspiciunii asupra anchetatorilor este Alexandru Cumpanasu, care, de la bun inceput, si-a asumat postura de haiduc, amenintand ca-si va pune la cingatoare scalpurile tuturor sefilor si sefuletilor din stat, din calitatea sa de „unchi” al Alexandrei. Cu siguranta, „unchiul” Cumpanasu o sa ne povesteasca de cate ori a vazut-o pe Alexandra in viata lui si cum a leganat-o pe Alexandra cand era mica. Desigur, pentru a fi convingator in semanarea neincrederii, „unchiul” neaga in spatiul public rezultatul analizelor ADN facute la IML si cere contraexpertiza ADN in strainatate. Mai mult, in ultima sa iesire publica, Cumpanasu se arata nemultumit ca anchetatorii nu-l tin la curent cu mersul anchetei, ca si cum pentru EL anchetatorii ar putea incalca legea sau ca si cum EL ar fi si „unchiul sef” al lui Felix Banila si al lui Radu Gavris. Si EL, Cumpanasu, atinge culmea ridicolului reprosand ca in weekend cercetarile vor fi sistate, cand, in realitate, investigatorii se afla in casa lui Dinca. Cumpanasu, ca si Tonel, crede ca el conduce ancheta, drept pentru care se arata suparat ca desi a dat anchetatorilor o lista de apropiati ai lui Dinca, acestia nu au fost inca interogasi si de ce nu arestati pentru ca i-a nominalizat EL.

Basescu: Cumpanasu, pregatit sa stea multa vreme pe valul raspandirii neincrederii in desfasurarea anchetei

Recenta exprimare, citez, „nu am cum sa am incredere in autoritati”, arata ca domnul Cumpanasu este pregatit sa stea multa vreme pe valul raspandirii neincrederii in desfasurarea anchetei, spre propria-i glorie, dar acest lucru, ca de altfel si declaratiile lui Tonel, vor fi de mare ajutor aparatorilor lui Dinca in instanta, unde singura scapare a criminalului poate fi demonstratia ca, in cursul anchetei, nu i s-au respectat drepturile si, implicit, ca nu a avut parte de un proces corect.

Cert este ca dubiosul avocat Tonel Pop are ca paravan reprezentarea familiei Luizei, la fel cum EL, Cumpanasu, si-a asumat reprezentarea familiei Alexandrei.

Basescu: Tonel si "unchiul" Cumpanasu fac zilnic declaratii legate de ancheta

Parca actionand corelat, cei doi mai dau o lovitura anchetatorilor. Avocatul Tonel se plange public ca autoritatile i-au cerut sa respecte legea si sa nu mai dea informatii din ancheta in desfasurare, iar EL, „unchiul” Cumpanasu, cere public desecretizarea stenogramelor discutiilor Alexandrei cu operatorii de la 112 si cu politistii, stiind foarte bine ca anchetatorii nu pot face acest lucru pana la terminarea anchetei, cand rechizitoriul va fi inaintat la instanta.

Pentru a ramane in atentia publica, si Tonel si „unchiul” Cumpanasu fac zilnic declaratii legate de ancheta, cu scopul de a se mentine in atentia publicului si a televiziunilor care “inghit” orice, fara sa judece temeinicia celor afirmate de cele doua vedete ale momentului care au ales sa se catere pe necazul familiilor Luizei si Alexandrei.

Basescu: Va fi o ancheta complexa, lunga si grea

Va fi o ancheta complexa, lunga si grea, in care respectarea drepturilor lui Gheorghe Dinca este esentiala pentru credibilitatea rechizitoriului. Am convingerea ca, la momentul potrivit, Gheorghe Dinca va beneficia de cea mai buna asistenta juridica, gata sa valorifice in favoarea inculpatului orice eroare procedurala a anchetatorilor sau a instantelor.

In aceasta ancheta, Felix Banila si Radu Gavris si-au pus carierele pe masa si nimic nu-i va opri sa afle intregul adevar, sa mearga pana la capat, fara a se impiedica de personaje precum Tonel sau EL, Cumpanasu, sau de „guristi investigatori” ca Zara sau Lazarus. Cu certitudine, cand a decis sa preia ancheta la DIICOT Bucuresti, procurorul sef, Felix Banila, avea si alte informatii sau suspiciuni temeinice ca lucrurile sunt mult mai complicate decat anchetarea unui simplu omor sau a unui criminal in serie. Marturie stau descinderile DIICOT din judetul Calarasi din 06.09.2016, 16.05.2018, 10.04.2019, inclusiv 08.08.2019, toate vizand traficul de persone, proxenetism, trafic de minori si trafic de droguri. In mod cert, in urma acestor descinderi, arestari, interogatorii si anchete, procurorii DIICOT au mult mai multe informatii decat cred cei care contesta implicarea DIICOT Bucuresti in ancheta.

Dosarul Caracal pare a fi un dosar greu, cu multe ramificatii interne si, foarte probabil, internationale, care va pune la incercare profesionalismul procurorilor si al politistilor criminalisti. Pana la finalizarea anchetei si a rechizitoriului, acestia vor lucra sub o enorma presiune a opiniei publice, dar si sub presiunea creata de cohorte de impostori care profita de drama familiilor ce si-au pierdut copiii pentru a-si face publicitate prin lansarea continua de informatii false sau mesaje populiste, ceea ce ii face atractivi pentru televiziuni.

DIICOT trebuie sa inteleaga: ori COMUNICA ZILNIC, ori, la sfarsit vor constata ca munca procurorilor si a politistilor va fi acoperita cu un strat gros de minciuna, speculatii si interese de musamalizare a adevarului, riscand sa trimita in instanta un dosar deja compromis public.

Dosarul Caracal este un dosar care va da definitia „la zi” a capacitatii Romaniei de a aplica legea.

PS – pentru cei predispusi la speculatii, fac precizarea ca nu i-am intalnit niciodata si nu-i cunosc nici pe Felix Banila si nici pe Radu Gavris, dar le-am analizat evolutia profesionala temeinica", a scris Basescu pe Facebook.