Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Georgian Enache, sustine ca au fost instalate dispozitivele de protectie in Piata Victoriei, urmand sa intre si efective de jandarmi.





"Au fost instalate dispozitivele initiale, cele pe care suntem obligati sa le facem conform legii, si anume: dispozitive de protectie care sa delimiteze spatiul in care se va desfasura activitatea publica. Aceste panouri de protectie, cum le numim noi, au rolul de a limita pe cat posibil ca celelalte activitati cotidiene care se desfasoara in acest nod rutier foarte important in Capitala sa decurga in mod firesc. Nu au alt rol decat acela de a asigura si protectie impotriva unor accidente care se pot intampla, avand in vedere ca traficul rutier este in continuare in desfasurare.

Totodata, in punctele principale de acces catre Piata Victoriei vor fi instalate si niste filtre cu rolul de a monitoriza persoanele care intra, de a le verifica pe cele care au asupra lor bagaje voluminoase, care au (...) recuzita deosebita. Rolul acestor filtre, vreau sa fiu foarte bine inteles de la bun inceput, este acela de a preveni patrunderea in zona in care va avea loc adunarea publica, in zona in care se vor afla oamenii cu obiecte periculoase, cu obiecte care pot pune in pericol viata cetatenilor.

Colegii mei vor fi atenti, in mod deosebit, la persoanele care au asupra lor bagaje mari. Nu este o interdictie sa vina persoanele insotite de aceste bagaje, insa este o recomandare de a nu face acest lucru. Tinem cont de contextul international in care e desfasoara astfel de adunari publice. Trebuie sa ne luam toate masurile, astfel incat sa prevenim introducerea in zona delimitata de obiecte cu potential riscant la adresa integritatii fizice a persoanelor", a declarat reprezentantul Jandarmeriei, citat de jurnalul.ro.