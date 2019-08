Presedintele USR, Dan Barna, sustine ca nu crede ca exista convertire mai rapida a datei in simbol precum in cazul lui 10 august.



"10 august - Respect diaspora

In istoria unei natiuni exista date care isi pierd rapid rezonanta de cifra de calendar si devin simboluri care poarta in ele emotia unei societati sau generatii. 1 decembrie, 9 mai, 24 ianuarie sau 22 decembrie sunt astfel de date. Oamenii retin impresia si emotia unui eveniment major si dupa o vreme, niste ani, data lui devine referinta afectiva a acelei tari.

Nu cred ca exista convertire mai rapida a datei in simbol precum in cazul lui 10 august.

Se intampla asta pentru ca 10 august are in el atat de multa speranta si emotie si atat de multa durere si frustrare cum putine evenimente au impletit in istoria noastra.

10 august are in el toata speranta Romaniei alungate de 30 de ani care infloreste pe celelalte meridiane pentru ca aici nu ne-am priceput sau nu am vrut sa-i dam vreo sansa.

10 august are in el toata emotia Romaniei risipite care nu a mai vrut sa stea deoparte, care s-a asumat anul trecut ca nu mai poate sta deoparte cand o guvernare iresponsabila se lupta sa le demoleze „acasa” - le.

10 august are in el toata durerea Romaniei batjocorite ai carei cetateni veniti de departe la un protest pasnic au fost fugariti, batuti si gazati de un stat care si-a folosit jandarmii nu pentru a proteja, ci pentru a imparti teroare si groaza.

10 august are in el toata frustrarea Romaniei dispretuite ca la un an de la acea atrocitate civica revoltatoare si dupa un vot care a aratat ca asa nu se mai poate, povestea este impachetata in musama, iar cei responsabili au fost „sanctionati” prin promovarea pe alte functii.

Am fost acolo anul trecut, ne-am luat ratia de gaz si bastoane distribuita de Guvern. Membrii nostri vor fi si astazi in Piata Victoriei, printre cetateni, alaturi de ei, asa cum suntem de trei ani. Nu vom strange semnaturi in piata si nu vom face acolo campanie.

10 august este de-acum despre respectul Romaniei de pretutindeni. Respect diaspora, respect Romania", a scris Barna pe Facebook.