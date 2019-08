Clujenii au anuntat ca vor iesi in strada, in Piata Unirii, pentru a solicita pedepsirea celor vinovati in timpul evenimentelor care s-au petrecut in Capitala in urma cu un an.



"Pe 10 August ne intalnim din nou in pietele din toate orasele Romaniei si a celor din diaspora unde exista comunitati romanesti.

via Coruptia Ucide:

'Anul trecut, romanii din diaspora s-au alaturat fratilor lor ramasi in tara impotriva unei majoritati politice al carei unic scop a fost sa-si scape politicienii corupti de problemele cu legea, mergand pana in punctul in care ar fi fost in stare sa elimine cu totul infractiunile din Codurile Penale. Da vestea mai departe!

Anul acesta iesim sa cerem pedepsirea vinovatilor pentru modul in care au ales fortele de ordine conduse de Carmen Dan sa se comporte cu romanii iesiti la protest impotriva Guvernului.

A trecut aproape un an, iar ancheta dosarului 10 August nu pare sa inainteze. Cei care ne-au incalcat drepturile in strada, spargand protestul pasnic cu gaze, pulane si tunuri cu apa isi vad de treaba linistiti, sunt inca in functii.

Pe 10 August 2018 am vazut cum jandarmii dadeau cu gaze in toate directiile, indiferent ca in fata lor statea o femeie gravida, un copil sau un varstnic. Am vazut oameni loviti cu bastoanele si alergati pe strazile capitalei, oameni care au ajuns in spitale cu rani deschise de la armamentul folosit de jandarmi, jurnalisti atacati pentru a nu putea surprinde imaginile represiunii aplicate celor care protestau, dar am vazut si oameni care nu s-au dat batuti si care au continuat sa se opuna abuzului celor care ar fi trebuit, in realitate, sa-i apere, nu sa-i loveasca.

Sute de plangeri penale au fost depuse la Parchete, insotite de clipuri, imagini si chiar mostre de haine imbibate cu gaze, dar iata ca nici dupa un an dosarul nu inainteaza.

Iesim in Piata pe 10 August sa cerem pedepsirea vinovatilor!

Iesim in Piata sa le aratam ca nu am uitat cum ne-au incalcat drepturile si cum ne-au umilit!

Iesim in Piata sa cerem ca dosarul 10 August sa fie cat mai repede solutionat, cei care au abuzat de functii sa fie pedepsiti prin lege, iar celor carora li s-au incalcat drepturile sa li se faca dreptate!

Da vestea mai departe'!", se arata pe pagina de Facebook a evenimentului.