Avocatul Tonel Pop vorbeste despe o informatie lansata de familia Luizei cum ca ar face obiectul unei verificari din partea Baroului Bucuresti.



"Am discutat cu familia Luizei, iar ei mi-au spus ca presa le-a adus la cunostinta ca Baroul Bucuresti ma ancheteaza pe mine sau studiaza niste chestii in vederea anchetarii mele disciplinare, ca s-a autosesizat baroul, ceea ce nu s-a auzit niciodata in istorie. Cand te autosesizezi, baroul are in vedere niste plangeri, ca se plange clientul, parchetul sau cineva. Aici nu s-a plans nimeni. Sa se autosesizeze el asa impotriva mea, dar nu stie pentru ce, caci nu exista fapte.

E o chestiune absolut incredibila. Este clar ca se doreste eliminarea mea din acest dosar. Ramane de vazut ca organele in drept si altele decat cele care fac astfel de misculatii sa fie cercetati si ei cum s-a ajuns sa se autosesizeze acest barou. E o premiera. Se autosesizeaza pentru ce? Inseamna ca vor sa-mi ridice licenta, sa-mi ridice eventual pe anumite perioade de timp, cat dureaza dosarul. E atipic, incredibil, nu s-a mai intamplat asa ceva", a spus Tonel Pop la Romania TV, citat de dcnews.ro.

Reactia Baroul Bucuresti

"Consiliul Baroului Bucuresti a luat act despre existenta unor incidente intens mediatizate, in care a fost implicat un avocat din Baroul Bucuresti, cu ocazia cercetarilor care se efectueaza in dosarul „Caracal“.

Fata de pozitia exprimata public de domnul avocat Pop-Mitoi Tonel, precum si fata de informatiile transmise presei de catre D.I.I.C.O.T., Consiliul Baroului Bucuresti s-a autosesizat si a hotarat cercetarea urmatoarelor aspecte:



Daca activitatea desfasurata si pozitiile publice ale domnului avocat Pop-Mitoi Tonel pot constitui temei pentru o cercetare disciplinara;



In ce masura actele de procedura dispuse de catre procurorul de caz pot constitui ingradiri nepermise ale exercitarii dreptului la aparare.

Consiliul Baroului Bucuresti a insarcinat o comisie formata din 3 membri sa efectueze cercetarile necesare, sa solicite puncte de vedere si relatii, si, pe aceasta baza, sa prezinte intr-un termen adecvat, concluziile sale, pentru luarea masurilor legale.

Consiliul Baroului Bucuresti este consecvent in a atrage atentia tuturor participantilor la actul de justitie ca respectarea stricta a legii este conditie indispensabila pentru garantarea dreptului la aparare, avocatilor revenindu-le obligatia de a se supune aceluiasi imperativ,precum si de a respecta si regulile deontologice care guverneaza exercitiul profesiei".