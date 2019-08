Avand in vedere ca pentru ziua de sambata s-au anuntat temperaturi ridicate, Primaria Capitalei a anuntat ca va pune la dispozitia participantilor la protestul de pe 10 august: 10.000 de sticle de apa imbuteliata (PET), 4.000 de l de apa potabila si 100 de toalete ecologice



"Primarul General, Gabriela Firea, a avut vineri, la Primaria Capitalei, o intalnire cu Tomescu Tommy Joul, reprezentantul Grupului de Actiune Civica Diaspora pentru Romania, asociatie care organizeaza manifestatia din 10 august, din Piata Victoriei.

La intalnire au fost prezenti viceprimarul Aurelian Badescu - reprezentantul Primarului General in Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice, Sorin Chirita - administratorul public al Municipiului Bucuresti, Daniel Rasica - seful Politiei Locale din Capitala, directori si consilieri personali ai Primarului General.

Intalnirea a avut ca scop stabilirea masurilor necesare pentru ca manifestatia sa se desfasoare in conditii de siguranta pentru participanti.

Astfel, intrucat in Capitala se anunta temperaturi ridicate, organizatorul a solicitat ca Primaria Capitalei sa puna la dispozitie apa potabila pentru participanti. Primarul General a aprobat aceasta cerinta, DGASMB urmand sa asigure 10.000 de sticle de apa imbuteliata (PET) si 4.000 de l de apa potabila. De asemenea, Primaria Capitalei va pune la dispozitie si 100 de toalete ecologice, amplasate in zona.

Manifestatia in cauza a primit aprobare, de la Primaria Capitalei, pentru un numar de aproximativ 250.000 de persoane.

In perioada 8-11 august sunt aprobate, in Bucuresti, in zone centrale, un numar de 17 evenimente si adunari publice", arata PMB pe pagina de Facebook.