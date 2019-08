Un grup de ieseni s-a imbarcat in masini si a plecat, sambata dimineata, din Piata Unirii din municipiu spre Bucuresti, pentru a lua parte la mitingul diasporei, ei dorind sa transmita guvernantilor mesajul "Suntem satui de minciuni".



"Ne-am pregatit si fizic si psihic. Suntem sub influenta a ceea ce s-a intamplat anul trecut, cand am fost gazati si batuti. Vrem sa le aratam ca nu ne este frica de ceea ce ar urma sa se intample. O sa continuam lupta gruparii mafiote PSD-ALDE-UDMR. Fiecare lupta de-a noastra nu este in zadar. Fiecare om care duce o lupta impotriva lor, cei din diaspora, jurnalistii, in strada sau pe Facebook, in actiunile civice, contribuie la erodarea lor", a declarat Anca Amarandei.

Majoritatea celor care au plecat spre mitingul de la Bucuresti doresc constructia Autostrazii A8, care leaga estul de vestul tarii.

"Data de 10 august este o zi cu insemnatate pentru noi, mai ales ca se implineste un an de cand protestatari pasnici au fost goniti in mod violent de jandarmi in Piata Victoriei din Bucuresti. Acum este un moment in care spunem din nou 'stop' tuturor evenimentelor care s-au intamplat in ultimul an. In primul rand, ceea ce face alianta de guvernare, faptul ca am descoperit in ultima perioada cat de pline de oameni incompetenti sunt unele institutii ale statului care ar trebui sa protejeze cetateanul. Vrem sa aratam astazi ca plecam foarte multe masini din Moldova, vrem sa aratam ca suntem indignati ca, inca o data, Autostrada A8 a fost blocata de Guvern", a spus Daniela Mitrofan.

Iesenii se vor intalni pe traseu cu alte persoane care vor veni cu masinile din celelalte judete ale Moldovei, pentru a merge impreuna spre mitingul de la Bucuresti.

Potrivit declaratiilor acestora, pe traseu vor bloca traficul pentru aproximativ 15 minute, scrie Agerpres.

"Am decis sa plecam in grup organizat la Bucuresti la invitatia Diasporei, am decis sa mergem cu mesajul 'Moldova vrea autostrazi' si 'Impreuna pentru autostrada A8'. Stim ca nu se vor rezolva prea usor lucrurile. De 30 de ani noi tot cerem dezvoltarea regiunii Moldova. Un lucru este cert, aceasta tara e condusa de niste derbedei. A venit momentul sa le spunem ca asa nu se mai poate, ca avem nevoie de o schimbare, a sosit momentul sa le aratam ca avem nevoie de o schimbare reala astfel incat si regiunea noastra si intreaga Romanie sa treaca la un alt mod de gandire, de politica, sa reusim sa dezvoltam aceasta regiune atat de incercata in ultimii ani. Ne vom intalni pe Drumul European cu participantii la acest mars care vor veni din zona Sucevei, Botosaniului, Neamtului si Bacaului si vom merge impreuna in asa fel incat sa ajungem in coloana cat mai mare la Bucuresti. Acolo vom avea si un mesaj de transmis celor care conduc in acest moment tara. Pe traseu va fi un eveniment simbolic surpriza. Vom sta 10-15 minute intr-o zona pe care noi am stabilit-o aseara. Vom vedea ce va fi", a declarat Catalin Urtoi, reprezentant al Asociatiei Impreuna pentru A8.

Iesenii care vor participa la mitingul de la Bucuresti spun ca le vor aminti guvernantilor ca este nevoie de schimbare si de mai multa atentie fata de cetatean.

"Ne-am propus sa reluam drumul facut pe 10 august 2018. A trecut deja un an de la marele miting de la Bucuresti si se pare ca Romania nu s-a resetat, guvernantii nu au inteles absolut nimic, ca cetatenii au drepturi, ar trebui sa fie principalii beneficiari ai acestui stat. Mergem la Bucuresti si credem ca ne vom aduna destul de multi pentru a crea o stare prin care sa inteleaga ca nu se mai poate asa si trebuie sa schimbam ceva in tara noastra", a declarat Ionel Apostol, reprezentant al Asociatiei "Impreuna pentru A8".