Un protest de amploare a avut loc sambata in Piata Victoriei din Capitala, la un an de la manifestatiile antiguvernamentale ale diasporei din 10 august, soldate cu interventia in forta a jandarmilor.



Update 22:25 - Foarte multa lume a plecat, cei ramasi fiind comasati in fata Guvernului.

Update 22:22 - Sibiu, Iasi, Brasov, Baia Mare, Constanta, Targu Mures, Bistrita, Galati se numara printre orasele unde oamenii au iesit in strada, sambata seara, pentru a-si manifesta nemultumirile la adresa Guvernului, fata de faptul ca incidentele de anul trecut de la proteste nu au fost elucidate si fata de masurile luate in domeniul justitiei.

Update 22:20 - Reprezentantii ISU au informat ca 11 persoane din piata au avut nevoie de asistenta medicala, din cauza temperaturii ridicate. Georgian Enache, purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, a precizat sambata seara ca gardurile din fata Guvernului au fost mutate pentru ca era nevoie de o redimensionare a spatiului.

Update 22:00 - Dupa momentul luminitelor de la ora 21:00, o parte dintre protestatri au inceput sa plece. "Dupa ora 22:15 expira termenul stabilit de orgnizatori. Dupa acest termen vom ramane in continuare aici pentru a ne asigura ca fiecare cetatean ajunge in siguranta acasa", a declarat Georgian Enache.

Update 21:20 - Numarul persoanelor din Piata Victoriei a ajuns la circa 25.000. Manifestantii au rupt o parte din gardurile montate pe trotuarul din fata Guvernului.

Update 20:40 - Peste 15.000 de persoane s-au strans pana la acest moment in Piata Victoriei. De asemenea, un altar pentru Alexandra si Luiza poate fi remarcat in Piata Victoriei. Un al treilea protestatar a fost ridicat pentru injurii.

Update: 20:10 - Pianistul german de origine italiana Davide Martello, cunoscut pentru reprezentatiile sustinute in mai multe zone de conflict din lume sau unde au avut loc tragedii, printre care Istanbul, Battaclan, Euromaidan sau Afganistan, a ajuns sambata seara cu pianul sau in Piata Victoriei din Capitala, la protestul din fata Guvernului.

Update 19:50- Peste 7.000 de oameni s-au adunat in Piata Victoriei. Lor li s-a alaturat, dupa ora 19:30, un grup format din circa 150 de oameni care au participat la un mars pornit din Piata Revolutiei, de la sediul Ministerului de Interne.

Oamenii adunati in Piata Victoriei poarta pancarte cu diverse mesaje si steaguri ale Romaniei si ale Uniunii Europene, cer demisia Guvernului, au fluiere si vuvuzele. PSD si Jandarmeria sunt tinta altor scandari ale protestatarilor. Se striga: "Demisia!", "Hotii!", "Jandarmeria apara hotia!", "PSD, ciuma rosie!"

"Fara penali in functii publice", "Coruptia ucide!", "Romania nu e a voastra! Plecati la capsuni sau la puscarie" - sunt cateva dintre mesajele afisate in piata.

Update 19:10- Un tanar de 29 de ani, depistat in zona Pietei Victoria avand asupra lui un cutit de tip briceag, a fost condus la Sectia 5 Politie pentru audieri, au anuntat reprezentantii Jandarmeriei Romane. Conform aceleiasi surse, tanarul a fost depistat la un filtru organizat la intersectia strazii Doctor Felix cu Bulevardul Nicolae Titulescu. "Pana in acest moment a fost gasit asupra unei persoane un cutit. Persoana a fost retinuta si condusa la sectia de politie pentru dispunerea masurilor legale", a precizat purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Georgian Enache.

Update 19:00 - O echipa de politisti care intentiona sa verifice un autovehicul parcat in centrul Pietei Victoriei, dupa un apel la 112 ce semnala ca masina ar contine obiecte suspecte, a fost extrasa de jandarmi din multime, dupa ce participantii la protest au inceput sa huiduie. Potrivit unor surse din cadrul Politiei Capitalei, politistii aveau obligatia sa verifice aspectele sesizate prin apelul la numarul unic de urgenta 112. In acest scop a fost trimisa o echipa cu un caine, care a incercat sa treaca prin multimea stransa in piata, pentru a ajunge la autovehiculul indicat.

Conform acelorasi surse, in momentul in care unii dintre cei aflati in piata au reactionat negativ la prezenta politistilor, jandarmii au intervenit si i-au extras din multime, fara a se inregistra incidente.

Update 18:55- Sute de oameni au plecat in mars spre DIICOT, scandand "Alexandra", noteaza ziare.com.

Update 18:46 - La aceasta ora s-ar fi strans aproximativ 3.000 de oameni, potrivit hotnews.ro.

Update 16:27 - Cateva zeci de persoane au venit sa protesteze si in fata sediului Ministerului Afacerilor Interne. Ei au afisat in apropiere mai multe portrete cu reprezentantii autoritatilor - politicieni si sefi din Jandarmerie - pe care ii considera vinovati pentru violentele de la protestul din 2018 si pentru faptul ca nu a fost rezolvat dosarul "10 august" legat de acele evenimente.

Update 17:54 - Cateva sute de oameni s-au adunat, sambata dupa-amiaza, in Piata Victoriei din Capitala, in fata Guvernului, reeditand protestul diasporei de anul trecut, care a avut loc la aceeasi data. Oamenii poarta pancarte cu diverse mesaje si steaguri, cer demisia Guvernului, au fluiere si vuvuzele. PSD si Jandarmeria sunt tinta altor scandari ale protestatarilor.

"Demisia Teodorovici, Daea", "Fara penali in functii publice", "Coruptia ucide", "Romania nu e a voastra! Plecati la capsuni sau la puscarie" - sunt mesajele afisate in piata.

Au fost aprinse candele in memoria fetelor disparute la Caracal, dar si a celor care au murit la Colectiv.

Reprezentanti ai Politiei Locale impart oamenilor sticle cu apa. Manifestantii au inceput sa se adune in Piata Victoriei de la orele pranzului.

Update 16:10- Cateva zeci de persoane s-au adunat deja in Piata Victoriei.

Potrivit unui comunicat al Primariei Capitalei, manifestatia este organizata de Tomescu Tommy Joul in calitate de reprezentant al Grupului de Actiune Civica Diaspora pentru Romania. Cererea a fost aprobata pentru aproximativ 250.000 de persoane.

Jandarmeria Capitalei sustine ca organizatorii au comunicat faptul ca protestul din Piata Victoriei incepe la ora 14:00 si se desfasoara pana la ora 22:15.

Pe paginile de socializare au fost create mai multe evenimente dedicate protestului.

Astfel, pe pagina de Facebook "Diaspora revine Acasa! 10 August 2019, TOTI in Piata Victoriei!" oamenii sunt chemati la manifestatie inca de la primele ore ale diminetii.

"A mai ramas foarte putin pana la 10 August 2019. Aproape nimic nu s-a schimbat, cu exceptia faptului ca Dragnea a intrat la puscarie. In continuare, insa, ii avem pe Tariceanu, Dancila, Serban Nicolae, Nicolicea, Iordache, Plesoianu, iar lista poate continua. In continuare, dosarul 10 August este nerezolvat, ba mai mult a fost mutat la DIICOT, acolo unde PSD si-a pus omul de incredere in urma cu aproximativ un an jumatate. Tocmai din cauza acestor lucruri, pe 10 August 2019 ne vedem din nou in Piata Victoriei. In urma discutiilor cu mai multe persoane implicate, acesta va fi programul general al protestului din 10 august: 1) adunarea incepe inca de la primele ore ale diminetii in Piata Victoriei; 2) la ora 17:00 ne mutam cu totii in Piata Revolutiei, la sediul MAI, de unde la ora 19,00 va incepe un mars spre Piata Victoriei. Traseul marsului este urmatorul: ora 19,00 - plecare de la sediul MAI, din Piata Revolutiei - sediul DIICOT (Calea Grivitei) - Guvern (pe Calea Victoriei). Sunt in jur de doi kilometri, iar timpul estimat este de jumatate de ora", se spune in anuntul de pe Facebook.

In paralel cu manifestatia din Piata Victoriei, de la ora 17:00 se va organiza un protest de mai mici dimensiuni in fata sediului Ministerului de Interne din Piata Revolutiei, de unde oamenii vor pleca, la ora 19:00, in mars spre Piata Victoriei.

"La MAI sunt vinovatii principali pentru violentele din 10 August 2018 si tot aici s-a creat acel plan diabolic impreuna cu sefii din Jandarmerie si alte structuri. La ora 19:00 plecam in MARSUL DREPTATII spre Guvern, prin fata sediului DIICOT, unde se instrumenteaza acum dosarul 10 August. NU UITATI, tot de la MAI (fostul CC al PCR) a pornit Revolutia din 89' care ne-a scapat de regimul dictatorial si tot de aici trebuie sa aflam adevarul si desecretizarea jurnalului de lupta, iar vinovatii, Carmen Dan, Cucos, Paraschiv, Cazan, sa raspunda in fata Justitiei!", scrie pe o alta pagina de Facebook.

La protestul din Bucuresti si-a anuntat prezenta si pianistul german Davide Martello, cunoscut pentru reprezentatiile sustinute in mai multe zone de conflict din lume.

"Imi pare rau ca trebuie sa imi anulez concertele urmatoare din Germania. Este un protest mare pe 10 august in Bucuresti impotriva coruptiei din Romania. Anul trecut, in cadrul unei manifestatii pasnice similare, politia a folosit gaze lacrimogene impotriva propriului popor. Vreau sa ii ajut de aceasta data, astfel incat sa se poata ascunde in spatele pianului meu in cazul in care politia foloseste din nou gaze lacrimogene", spune Davide Martello pe pagina sa de Facebook.

Proteste sunt anuntate si in alte orase din tara, la Iasi, Constanta, Cluj-Napoca, Satu Mare, Craiova, Brasov, Sibiu, dar si in strainatate, la Roma, Milano, Paris si in alte capitale europene unde traiesc grupuri mari de romani.

Pe 10 august vor fi organizate si alte actiuni dedicate romanilor din strainatate, scrie Agerpres.

Astfel, romanii din diaspora care se intorc in tara vor fi intampinati la frontiera de peste 100 de voluntari ai comunitatii Declic, care ii vor informa despre votul prin corespondenta. Voluntarii vor imparti peste 50.000 de pliante si vor oferi detalii despre cum pot vota la alegerile prezidentiale, fara sa mai stea la cozi.

Campania Comunitatii Declic se deruleaza vineri si sambata in aeroporturile din Iasi, Cluj si Bucuresti, la vama Bors si Nadlac.

De asemenea, echipele Declic vor fi sambata in Centrul Vechi al Capitalei si in Piata Victoriei, unde vor imparti pliante cu informatii utile despre votul prin corespondenta si explicatii in sapte pasi despre procedurile pe care trebuie sa le faca romanii din strainatate pentru a se inregistra pe site-ul alegerilor din diaspora.

In plus, de la ora 18:00, echipa Declic va amplasa in fata Muzeului Antipa un plic gonflabil urias, unde vor fi impartite pliante si vor fi oferite informatii despre votul prin corespondenta, pe care romanii aflati in diaspora il pot exercita la alegerile prezidentiale din luna noiembrie.

Jandarmeria Capitalei a anuntat ca, din ratiuni de siguranta, participantii la protest sunt rugati sa nu detina bagaje sau genti voluminoase si sa se indeparteze de persoanele sau grupurile care au intentia de a periclita buna desfasurare a evenimentelor.

Brigada Rutiera a Capitalei va dispune restrictionarea temporara a traficului rutier pe arterele din jurul Pietei Victoria.

Pentru asigurarea masurilor de prevenire, monitorizare si gestionare a eventualelor situatii de urgenta care pot aparea pe timpul manifestatiei, IGSU va avea dislocate, in teren, echipaje de interventie specifice stingerii incendiilor si acordarii asistentei medicale de urgenta.

In aceasta saptamana, in doua randuri ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, a facut apel la participantii la protestul anuntat pentru data de 10 august sa manifesteze in mod pasnic si respectand legea. El a subliniat ca Romania este un stat european, in care cetateanul are dreptul sa se exprime in mod liber.