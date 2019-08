Vicepremierul Mihai Fifor, ministru interimar al Afacerilor Interne, a declarat joi, in cadrul unei emisiuni televizate, sa se fac eforturi uriase in cazul de la Caracal, peste 200 de lucratori al MAI fiind pe teren, alaturi de procurorii DIICOT ce desfasoara ancheta.

"Pot spune fara niciun fel de rezerva ca este o tragedie. Sunt, iata, doua saptamani de cand s-a petrecut aceasta drama si va asigur ca se fac eforturi uriase pentru a se incerca ca foarte repede sa se vina cu detalii noi, cu date noi, pentru ca se pare ca pe zi ce trece este un caz tot mai complicat. (...) Nu vrem sa ne hazardam in afirmatii care ulterior sa complice lucrurile. Important este ca se lucreaza foarte atent, se aduna probe si incercam, incet, incet, sa intelegem cine este acest individ, (...) sa vedem in ce actiuni a fost implicat", a precizat ministrul interimar al Internelor, la Antena 3.

Fifor a adaugat faptul ca, in opinia sa, in primele zile Gheorghe Dinca s-a jucat cu investigatorii, dar ca in prezent se fac cercetari inclusiv pentru perioada cand acesta s-a aflat in Italia, potrivit Agerpres.

"Este un om care stie ce face, care a aratat in ultimele zile ca stie sa-si joace investigatorii si asta face. In primele zile cred ca s-a jucat, efectiv, cu cei care investigheaza aceasta drama de la Caracal. E un om care se vede ca stie bine ce a facut, care nu e la prima chestiune de acest gen. E interesant sa vedem incotro se duce, sa vedem ce a facut in Italia, sa vedem care este istoricul acestei persoane si sa vedem, desigur, daca exista conexiuni cu altcineva", a conchis vicepremierul.