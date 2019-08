Black Friday in Romania nu e numai in noiembrie - unii retaileri ofera reduceri semnificative de mai multe ori pe an.



Noi am găsit o campanie de Summer Black Friday, disponibilă până pe 11 august, la evoMAG. Așadar, am decis să aruncăm un ochi peste oferte și am ales câteva gadgeturi pe care nu strică să le ai în casă, în special dacă sperai să le găsești la un preț redus. Gadgeturi pentru casă - aspirator robotic Un aspirator robotic preia o parte din sarcinile pe care nimeni nu are chef să le facă. Xiaomi Roborock 2 este unul dintre cele mai apreciate astfel de dispozitive de pe piață. Acest model nu doar aspiră, ci și periază și, cu ajutorul unui accesoriu din cutie, poate fi folosit și pe post de mop. Bateria îi rezistă două ore, iar după ce a terminat curățenia, se duce singur la stația de încărcare. Îl poți cumpăra de aici. Summer Black Friday - Aparat de călcat vertical Un aparat de călcat vertical te ajută în momentele în care te grăbești către o întâlnire importantă și nu îți permiți să apari șifonat. Modelul găsit de noi este de la SteamOne și are un recipient pentru lichid de 140 de mililitri. Este suficient de mic încât să îl poți lua cu tine chiar și în vacanță. E disponibil la reducere de Summer Black Friday și îl poți cumpăra de aici. Aparat de gătit Sous Vide la reducere Un aparat de gătit Sous Vide te poate ajuta să experimentezi în bucătărie și îți va permite să mănânci mai sănătos. Mâncarea este pusă în pungi speciale care apoi sunt vidate, iar aparatul începe să le gătească. Practic, mâncarea se gătește în propriile sucuri printr-un proces semi-automatizat. Poți cumpăra aparatul la reducere de aici. Televizor OLED la reducere de Black Friday Un televizor OLED este un gadget pentru casă care va schimba modul în care urmărești filmele. Cu cel mai intens negru și cel mai bun contrast, imaginea va fi mai bună decât ai văzut-o vreodată la tine în sufragerie. Noi am găsit un model de la Panasonic, cu o diagonală de 139 de centimetri și rezoluție 4K. Este un smart TV și îl poți cumpăra la un preț foarte bun de aici.

