Fostul premier Adrian Nastase vorbeste, intr-o postare pe blogul sau, despre protestul care urmeaza sa aiba loc pe 10 august.



"Am citit ca sunt 75 de revendicari ale celor care vor veni in Piata Victoriei. Ca sa inteleg mai bine ce se poate intampla daca ele nu vor fi satisfacute, m-am dus inapoi la 1896, la cursul de Drept constitutional si administrativ, predat de dnul Adjunct cls 2-a St.Stanciovici, in Bucuresti, la Scoala Militara de Administratie:

Va fi deci o „revolutiune”? Cei care vor veni sunt „poporul”? Sau se poate intampla o „lovitura de stat”? Dar provine ea „de sus, de la cei care detin puterea”? Nu pare. Si atunci? Daca guvernul ar accepta cele 75 de revendicari, nu ar fi posibil ca dupa o saptamana, sa vina alt „popor” cu alte 75 de revendicari, eventual contrare?

Pare ca am inceput sa ne plictisim de democratia constitutionala.

PS Interesanta observatia profesorului Stanciovici despre cum se poate face distinctia intre o revolutie si o lovitura de stat, mai ales sub aspectul pedepsei (observatie relevanta pentru Dosarul Revolutiei)", a scris Nastase pe blogul sau.