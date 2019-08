Stelian Tanase sustine ca presedintele "Iohannis presteaza eronat, n-are intuitie in politica si nu stie meserie", iar situatia din Romania nu a fost cauzata numai de PSD si Liviu Dragnea, ci si de incapacitatea sefului statului de a face politica.



"Iohannis, in 5 ani, numaram pe degetele de la o mana de cate ori a intervenit, iar argumentul ca nu l-a lasat PSD, ca el s-a luptat cu balaurul, sunt bancuri, ca noi stam de 5 ani, el a dormit la Cotroceni si a aparut din cand in cand. Parerea mea cu Iohannis e ca situatia urata a Romaniei nu e doar partea PSD-ului si a lui Dragnea, e si din cauza incapacitatii lui de a face politica, a distantei fata de evenimentele cu romanii si asta a facut rau, a facut ca situatia sa degenereze. Iohannis presteaza eronat, n-are intuitie in politica si nu stie meserie.

Iohannis va castiga si pentru ca contraoferta e foarte modesta. Tariceanu, el va candida cu suportul lui ALDE, eventual Ponta, fara candidat, nici nu mai conteaza, sa-l sustina asa din afara. Si PSD merge cu Dancila la dezastru, niciodata n-a fost o distanta asa de mare intre favorit si ceilalti, iar daca n-aparea defectiunea cu USR iesea din primul tur. Barna n-are nicio sansa. USR e pe val, e un trend care creste, mai ales la oras, dar nu are o masinarie de partid", a declarat Stelian Tanase in cadrul emisiunii "Legile Puterii" de la Realitatea TV.