Nutritionistul Mihaela Bilic sustine ca "nu numai ca putem manca din toate, dar alimentele chiar trebuie combinate".







"Cine a zis ca pestele si fructele de mare nu merg bine cu branza? Ba merg la fix!

Cand vine vorba de mancare, exista o multime de reguli, care mai de care mai bizare. Unele sunt dictate de religie, altele de siguranta alimentara si tehnicile de gatit, iar o parte dintre ele sunt rezultatul obiceiurilor si traditiilor culinare din diferite zone/tari. Acolo unde natura ne-a facut omnivori, nu numai ca putem manca din toate, dar alimentele chiar trebuie combinate!

Combinatiile clasice cand vine vorba de peste si fructe de mare sunt mai limitate decat cele pentru carne. Pestele il faci mai degraba prajit sau fript, garnitura o pui separat, iar cand vorbim de sosuri, oferta e limitata: un pic de unt, mujdei sau traditionala saramura. Bucataria mediteraneeana e mai indrazneata si adauga ceapa, sos de rosii, capere si masline intr-un fel de mancare ce seamana a tocanita. Insa grecii mi se pare ca au fost cei mai aroganti in materie de combinatii, atunci cand au inventat SAGANAKI

Nu, nu vorbesc de celebra branza la tigaie, ci de saganaki cu fructe de mare: un deliciu savuros cu scoici, creveti, calamari si orice alte moluste, "innecate" in sos de rosii picant cu branza din belsug. Iar pentru un aspect irezistibil, tigaia merge un pic la cuptor, cat sa se rumeneasca branzica.

Amestecul de sos de rosii cu peste/fructe de mare este recomandat nu doar pe criterii de sanatate (creste absortia fierului), ci si de gust (aciditatea rosiei neutralizeaza aroma puternica si usor gretoasa a pestelui).

Ca o iubitoare de branza ce sunt, trebuie sa recunosc ca nu m-am gandit niciodata ca ar putea exista un preparat ce pune laolalta fructele de mare, rosiile si telemeaua. Asa o 'tocanita' sa tot mananci! Eu am descoperit-o de curand si m-am indragostit la prima...degustare. Iar pentru cei ce sunt acum in vacanta pe vreun mal de mare, nu pot sa va spun decat 'incercati'! O s-o adorati!", a scris medicul pe Facebook.