Politistii din Navodari au ranit cu un foc de pistol un agresor inarmat cu doua cutite, la capatul unei urmariri pe strazile din oras, acesta fiind surprins de catre patrula de ordine publica in timp ce fugarea doua cupluri, avand pe fata o masca din plastic, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Constanta.



Conform sursei citate, in cursul noptii de joi spre vineri, in jurul orei 3,00, o patrula de ordine publica din cadrul Politiei Orasului Navodari, in timp ce se afla in activitate pe strada Albinelor din localitate a observat doua femei si doi barbati, care alergau si cereau ajutor, reclamand verbal faptul ca ar fi urmarite de o persoana necunoscuta.

Politistii au observat persoana in cauza, care avea fata acoperita cu o masca, iar in maini tinea doua cutite, dar la vederea patrulei, agresorul a fugit in directia opusa, scrie Agerpres.

"Politistii au inceput urmarirea acestuia, pe strazile din Navodari, atat pedestru, cat si cu autospeciala din dotare si dupa aproximativ un kilometru, persoana in cauza a fost depistata intrand intr-un gang. In timp ce unul dintre politisti l-a urmarit pedestru, colegul a blocat cu masina de patrulare aleea pe care fugea, in proximitatea unei piete, moment in care agresorul, impiedicat in a-si continua deplasarea, l-a atacat pe politistul ce-l somase in repetate randuri sa se predea, manifestand comportament periculos", se arata in comunicatul IPJ.

Ca urmare a pericolului iminent, politistul a folosit armamentul din dotare, tragand un foc de arma asupra persoanei, aceasta fiind ranita in zona membrelor inferioare, motiv pentru care a fost solicitat un echipaj de ambulanta, pana la sosirea echipajului victima primind primul ajutor din partea patrulei.

Atacatorul este un barbat de 25 de ani, din municipiul Iasi, el fiind transportat la spital pentru acordarea ingrijirilor medicale de specialitate, politistii continuand cercetarile in acest caz.