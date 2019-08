Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, si-a delegat atributiile catre viceprimarul Aurelian Badulescu in perioada in care au loc protestul de pe 10 august, la fel ca in 2018.



Consilierul general PNL, Ciprian Ciucu, a publicat pe pagina sa de Facebook un document, conform caruia, primarul Capitalei isi deleaga atributiile viceprimarului, in perioada 8-11 august, potrivit ziare.com. "Pentru perioada 08.08-11.08.2019, se deleaga atributiile doamnei Gabriela Firea - primar general al municipiului Bucuresti, privind obligatia de a intreprinde orice alte masuri legale de natura a asigura caracterul pasnic si civilizat al adunarilor publice, domnului Aurelian Badulescu - viceprimar general", este scris in respectivul document. In cazul in care si viceprimarul va lipsi, atributiile ii revin directorului general al Directiei Generale de Politie Locala si Control, Mihai Daniel Rasica.

Te-ar putea interesa si:

Vrei sa fii la curent cu cele mai importante stiri?

Urmareste-ne si pe Facebook ×