Metrorex a pus in functiune noi lifturi la statiile de metrou Gara de Nord 2 si 1 Mai si un nou escalator la statia Timpuri Noi.



"Metrorex informeaza ca, vineri, 9 august 2019, au fost puse in functiune patru noi lifturi in statiile de metrou Gara de Nord 2 si 1 Mai. Ascensoarele existente au fost inlocuite, atat in interiorul statiei, cat si in exterior. Noile lifturi vor facilita accesul calatorilor in interiorul statiilor de metrou, in special pentru persoanele cu dizabilitati, persoanele varstnice, persoanele cu copii mici in brate sau carucior etc.

Tot incepand de vineri, publicul calator poate folosi noul escalator din statia de metrou Timpuri Noi. Acesta asigura accesul aflat in directia Splaiul Unirii", se arata intr-un comunicat remis 9am.