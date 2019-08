La Tribunalul Brasov, a fost gasit in arhiva un caz al unei fetite, care s-a nascut in 1989 si a decedat un an mai tarziu intr-un incendiu. Aceasta a fost amendata pentru ca nu s-a dus sa isi faca buletin, intrucat nu i-a fost eliberat certificatul de deces.

In 1990, o casa din lemn din Comana de Sus, judetul Brasov, a luat foc. Copiii in varsta de doi, respectiv un an, au murit.

Corpul baietelului a fost gasit carbonizat, dar din fetita nu a mai ramas nimic. Din acesta cauza, micutei nu i-a fost eliberat un certificat de deces, potrivit adevarul.ro.

In 2013, a fost intocmita o amenda de catre Evidenta Populatiei pe numele fetei decedate, pe motivul ca nu s-a prezentat pentru eliberarea actului de identitate.

Mama fetei a sesizat instanta de judecata si a deschis un proces in care a cerut sa fie declarat decesul fiicei sale.

"Potrivit materialului probator ce a fost administrat in cauza, aceasta (n.r. fetita) a decedat intr-un incendiu ce a mistuit locuinta partilor sai, iar, din cauza varstei pe care o avea la momentul in care a incetat din viata, cadavrul acesteia nu a putut fi gasit, fiind mistuit de flacarile ce au cuprins casa in care se afla impreuna cu fratele sau in varsta de 2 ani, astfel ca, in temeiul acestor prevederi legale, va admite cererea supusa judecatii", se arata in sentinta Tribunalului Brasov.