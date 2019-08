Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, face inca un apel catre participantii la protestele anuntate pe 10 august.



"As vrea sa reiau apelul pe care l-am facut si zilele trecute si sa ii indemn pe toti cei care vor participa la manifestatiile din 10 august sa o faca in mod pasnic, sa o faca in mod legal. Este, categoric, un drept fundamental al cetateanului de a protesta, un drept pe care il respectam.

Sunt absolut convins ca noul comandant al Jandarmeriei Romane, generalul Florea, are capacitatea de a gestiona in mod cat mai corect, in mod transparent, in mod legal si fara incidente desfasurarea evenimentelor", a spus Mihai Fifor, citat de ziaruldeiasi.ro.