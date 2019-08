Cu totii avem zile bune si mai putin bune, insa, uneori, se intampla ca perioadele stresante sa se prelungeasca si sa iti dea echilibrul peste cap. Indiferent ca este vorba despre agitatia de la birou sau de aspecte ce tin de viata personala, sunt situatii care pur si simplu devin coplesitoare.



Iar in acele momente, cel mai bun lucru pe care il poti face este sa iei o pauza. Da, chiar daca tentatia de a diseca problema pe toate partile este mare, mult mai important este sa iti acorzi timp pentru a te repune pe picioare, sa iti reincarci bateriile, sa te relaxezi. Pentru ca odata ce te vei linisti, solutiile si perspectivele noi vor incepe imediat sa apara. Asa ca daca ai nevoie de un strop de inspiratie la capitolul „activitati de relaxare“, in randurile de mai jos vei gasi cateva propuneri numai bune de testat.

Mergi la pescuit

O zi petrecuta in mijlocul naturii, pe malul apei, poate fi cel mai bun plan atunci cand ai nevoie de o pauza. Iar pescuitul chiar se numara printre cele mai relaxante activitati pe care le poti face atunci cand simti ca trebuie sa te deconectezi de tot, sa ai parte de cateva clipe de armonie.

Daca esti incepator, poti testa mai intai pescuitul la feeder, care presupune folosirea unei momeli pe care o arunci in apa cu ajutorul lansetei, astfel incat sa atragi pestii spre ea si sa ii prinzi in carlig exact atunci cand musca. Porneste intr-o astfel de expeditie oricand ai nevoie de timp petrecut departe de ecrane, mail-uri si notificari: pe langa faptul ca te vei bucura de linistea naturii, sunt sanse mari sa te alegi si cu prada pentru cina. Fii atent, insa, la alegerea locului de pescuit: pentru a nu avea probleme, ar trebui sa fie o balta cu autorizatie pentru activitati de acest gen.

Apuca-te de gradinarit

Desi poate parea plictisitor, gradinaritul se numara printre cele mai relaxante activitati pe care le poti face. E o excelenta metoda antistres. Si nu iti imagina ca e musai sa ai o gradina pentru a face asta. Te poti ocupa de plantele pe care deja le ai sau pe care vrei sa le cultivi chiar si pe balcon sau terasa.

Acopera podeaua cu o folie sau cateva foi de ziar, astfel incat sa iti creezi o suprafata de lucru generoasa, fara a se imprastia pamantul peste tot. Ai nevoie de cateva plicuri de seminte de flori, legume sau fructe (in functie de preferintele tale si de spatiul de care dispui), ghivece si jardiniere, stropitoare, saci de pamant si unelte de mana pentru gradina (lopata mica, foarfeca, grebla etc.). Apuca-te apoi de semanat, plantat si amenajat micuta ta gradina: nici nu iti vei da seama cand a trecut timpul si cum au disparut toate grijile si stresul!

Iesi la o plimbare

Simti ca te-ai blocat intr-o situatie sau ca esti atat de nervos, ca nu te mai poti concentra la altceva? Nu vei depasi cum trebuie acel moment daca alegi sa ramai ancorat in el. Tocmai din acest motiv, in loc sa ramai prins in starea respectiva, alege sa faci o schimbare de peisaj si sa faci o pauza pentru a te linisti.

Plimbarile sunt o activitate fizica grozava: pe langa faptul ca iti pun sangele in miscare si iti dezmortesc articulatiile, te ajuta sa te relaxezi si sa iti faci ordine in ganduri. Nu degeaba oameni precum Steve Jobs, Mark Zuckerberg sau Richard Branson au recunoscut impactul benefic al plimbarilor asupra psihicului si asupra intregului proces creativ.

Coloreaza

Apar tot mai multe carti de colorat antistres, concepute special pentru adulti, si asta pentru ca aceasta activitate chiar te poate ajuta sa te destinzi rapid. Nici macar nu trebuie sa fii vreun Da Vinci pentru a colora, pentru ca scopul nu este sa scoti o opera de arta, ci sa iti distragi atentia de la problemele care iti cauzeaza dureri de cap.

Iar daca nu ai o carte de colorat, nu te complica: iti trebuie doar cateva foi, creioane si carioci si multa, multa imaginatie!

Acestea fiind spuse, data viitoare cand te afli intr-o situatie tensionata, pune totul pe pauza si acorda-ti un moment de liniste si relaxare. Vei privi lucrurile cu alti ochi apoi!