Trei cani cu cafea consumate intr-o zi sunt suficiente pentru a contribui la declansarea unei migrene, sugereaza un nou studiu citat joi de Press Association.





In cazul persoanelor care se confrunta cu migrene episodice, una sau doua portii de bauturi cofeinizate nu au fost asociate cu aparitia in ziua respectiva a durerilor de cap, potrivit unui studiu publicat in American Journal of Medicine. Insa trei sau mai multe portii pot duce la cresterea riscului de migrene in aceeasi zi sau in urmatoarea.

''Pe baza studiului nostru, un consum de una sau doua bauturi cofeinizate pe zi nu pare sa fie asociat cu aparitia unei migrene, insa trei sau mai multe portii ar putea fi legate de cresterea riscului de a dezvolta o migrena'', a declarat autoarea principala a cercetarii, Elizabeth Mostofsky.

Un grup de specialisti din Boston, Massachusetts, de la Beth Israel Deaconess Medical Center (BIDMC), Brigham and Women's Hospital si Harvard T.H. Chan School of Public Health (HSPH) a evaluat rolul bauturilor cu cofeina ca potential declansator al migrenei, scrie Agerpres.

''In timp ce unii factori declansatori potentiali - cum ar fi privarea de somn - pot creste doar riscul de migrena, rolul cofeinei este deosebit de complex deoarece poate declansa un atac, insa poate ajuta totodata si la controlul simptomelor. Impactul cofeinei depinde atat de doza cat si de frecventa, insa, deoarece exista putine studii asupra riscului imediat de migrene dupa aportul de bauturi cu cofeina, dovezile sunt prea limitate pentru a putea fi formulate recomandari dietetice pentru persoanele cu migrene'', a notat Mostofsky.

Participantii la studiu, 98 de adulti cu episoade frecvente de migrena, au completat intr-un jurnal electronic, in fiecare dimineata si seara, timp de cel putin sase saptamani numarul total de portii de cafea cu cofeina, ceai si bauturi energizante consumate si detalii despre durerile de cap resimtite, inclusiv momentul aparitiei, intensitatea si medicamentele utilizate.

O portie este definita prin circa 225 de grame de cafea cu cofeina, 170 de grame de ceai, o cutie de 0,33 ml de bautura racoritoare cofeinizata sau o cutie cu 50 de grame de bautura energizanta.

Oamenii de stiinta au declarat ca aceste portii contineau intre 25 si 150 de miligrame de cofeina, motiv pentru care nu au putut calcula cantitatea de cofeina asociata cu cresterea riscului de migrene.

In cazul persoanelor care consuma rar bauturi cu cofeina, chiar si una sau doua portii pot creste riscul de aparitie a unei migrene in ziua respectiva, se arata in studiu.

Datele de referinta au indicat ca participantii au prezentat, in medie, cinci episoade de dureri de cap pe luna - iar 66% dintre ei au consumat in mod obisnuit pana la doua portii de bauturi cofeinizate pe zi. Aproximativ 12% au consumat trei sau mai multe cani.

Pe parcursul celor sase saptamani ale cercetarii, participantii au prezentat o medie de 8,4 episoade de dureri de cap. Toti participantii au raportat ca consumat de bauturi cofeinizate in cel putin o zi in timpul studiului, cu o medie de 7,9 portii pe saptamana, noteaza Press Association

Migrena este o tulburare care afecteaza aproximativ 1,04 miliarde de adulti din intreaga lume.