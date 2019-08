Mama vitrega a unei minore din judetul Giurgiu, o femeie in varsta de 31 de ani, este cercetata de politisti dupa ce a lovit-o cu palmele si pumnii pe fiica sa vitrega, impotriva femeii fiind emis ordin de protectie provizoriu, informeaza Inspectoratul Judetean de Politie (IPJ).





"Politistii Sectiei numarul 1 Politie Rurala Calugareni au fost sesizati de catre o tanara de 13 ani, din comuna Singureni, judetul Giurgiu, cu privire la faptul ca mama sa vitrega a agresat-o fizic. In baza sesizarii politistii Sectiei Nr. 1 Politie Rurala Calugareni s-au deplasat la fata locului, ocazie cu care au identificat tanara in cauza, care a declarat ca in momentul in care a revenit la domiciliu era asteptata de mama sa vitrega, o femeie de 31 de ani si aceasta din urma i-a reprosat faptul ca trebuia sa se intoarca mai devreme la domiciliu, iar in urma discutiilor a lovit-o cu palmele si pumnii in zona trunchiului", se arata intr-un comunicat de presa emis joi de IPJ Giurgiu.

In cauza au fost solicitati lucratorii din cadrul DGASPC Giurgiu si ca urmare a desfasurarii activitatii acestora cat si a solicitarii organelor de politie judiciara, minora a fost ridicata din familie si depusa la Centrul de Primire in Regim de Urgenta Giurgiu, scrie Agerpres.

Avand in vedere faptul ca faptele sesizate intrunesc elementele constitutive ale infractiunii de violenta in familie, pe numele femeii a fost emis ordin de protectie provizoriu.

In cauza a fost intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunii de violenta in familie.