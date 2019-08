Politistii braileni cauta patru barbati care ar fi violat si talharit o tanara de 17 ani, care s-a urcat la ei in masina pe Soseaua de centura a municipiului Braila, cazul fiind semnalat la 112 de o prietena a fetei.



"In acest caz este deschis un dosar penal pentru viol si talharie. Miercuri, in jurul orei 17,00, am fost sesizati de catre o femeie la 112 cu privire la faptul ca o tanara de 17 ani, dupa ce s-ar fi urcat intr-o masina pe Soseaua de centura, nu s-a mai putut lua legatura cu ea. Imediat dupa sesizare, politistii au efectuat cautari, in vederea depistarii acesteia. La scurt timp, fata a luat legatura cu concubinul sau, care la momentul respectiv se afla la sediul politiei pentru verificari. In urma cercetarilor efectuate de politisti, se pare ca aceasta, imediat dupa ce s-a urcat in masina respectiva, in urma unei discutii in contradictoriu, ar fi fost lovita si i s-ar fi sustras un telefon mobil si suma de 200 lei, dupa care ar fi fost obligata sa intretina relatii sexuale atat cu soferul, cat si cu inca trei barbati", a declarat purtatorul de cuvant al IPJ Braila, Laura Belciugan.

Fata a fost condusa la Serviciul de Medicina Legala, in vederea efectuarii expertizei medico-legale, iar in cauza se fac cercetari in vederea identificarii si localizarii celor care se fac vinovati de comiterea faptei, scrie Agerpres.

Surse neoficiale din politie sustin ca fata ar fi practicat prostitutia pe Soseaua de centura a municipiului Braila.