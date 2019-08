Din pricina mutarilor guvernamentale de tipul "taxei pe lacomie" introduse prin OUG 114, guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, sustine ca s-au produs reactii violente ale bancilor.

"Masuri de tipul 114 nu te ajuta, dimpotriva, o sa ai cresteri de rata de dobanda ca pierzi credibilitate, bancile te taxeaza pentru asemenea atitudini care nu respecta realitatile economice", a declarat Mugur Isarescu.

"Cine mai da credite in Romania?", a intrebat acesta in legatura cu bancile, potrivit stiripesurse.ro.

Acseta a mai adaugat: "Nu sa aiba in stanga puscaria si in dreapta ca nu mai dau credit, ca nu am garantia ca nu imi pot recupera banii. Banii nu sunt ai bancilor, sunt ai deponentilor, bancile sunt intermediar”, a mai adaugat acesta.