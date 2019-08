In contextul informatiilor aparute in presa despre salariile secrete ale sefilor Politiei, Uniunea Salvati Romania a intreprins propriile verificari si a constatat ca majoritatea institutiilor cu atributii pe siguranta cetateanului incalca flagrant legea care ii obliga la transparenta veniturilor salariale.

"USR va depune plangeri la Inspectia Muncii pe numele conducatorilor institutiilor care nu si-au indeplinit obligatia legala si au incalcat in mod repetat legea. Este la fel de grav daca Inspectia Muncii, institutie care ar trebui sa se asigure ca sunt transparente veniturile salariale in toate autoritatile si institutiile publice, inchide ochii la nereguli.

«Transparenta cheltuirii banului public este principalul mod de prevenire a coruptiei si a risipei. USR a reusit sa introduca in Legea salarizarii o prevedere care obliga toate institutiile publice sa publice de doua ori pe an toate salariile, fara numele salariatilor. Politia Romana, Jandarmeria Romana si alte institutii au decis sa nu respecte legea in mod repetat. Ce pretentii putem avea de la orice alt cetatean daca principalele institutii care ar trebui sa impuna respectarea legii sunt netransparente si nepasatoare fata de textul legii? Mai mult, si-au gasit complici. Inspectia Muncii refuza la randul ei sa respecte legea si prefera sa inchida ochii exact acolo unde legea spune ca trebuie sa intervina», declara deputatul USR Cristian Seidler.

Ca urmare a unui amendament la Legea salarizarii, initiat de deputatul USR Cristian Seidler, autoritatile si institutiile publice au obligatia de a publica de doua ori pe an grila cu salarii si sporuri pe functii, astfel incat cetatenii sa stie care sunt veniturile salariale ale functionarilor publici. Nerespectarea legii „atrage raspunderea contraventionala a conducatorului autoritatii sau institutiei publice in cauza” si ca se sanctioneaza cu amenda intre 5.000 si 10.000 de lei.

Constatarea si sanctionarea contraventiei intra in competenta Inspectiei Muncii, institutie care se face ca nu vede ca multe institutii publice, aproape toate din cele cu atributii pe siguranta cetateanului, incalca in mod voit si repetat legea.

Pe site-ul Politiei Romane, sub titulatura «venituri salariale nete achitate personalului din IGPR – anul 2019» poate fi gasit doar un tabel extraordinar de succint cu minimul si maximul platit, in luna februarie, ofiterilor de politie, functionarilor publici, personalului contractual si agentilor de politie, cu sau fara functii de comanda.

Politia de Frontiera publica acelasi tabel succint cu doar trei pozitii, fara detalii despre salarii, sporuri, vouchere si indemnizatii de hrana. Singura diferenta consta in faptul ca Politia de Frontiera publica tabelul luna de luna, nu doar cu sumele aferente lunilor februarie si august.

La fel, adica incalcand flagrant legea, procedeaza si Jandarmeria Romana, MAI – structura centrala, Inspectoratul General pentru Imigrari, Inspectoratul General de Aviatie si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta", se arata intr-un comunicat USR.