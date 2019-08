Anual, in Romania se inregistreaza o scadere a numarului de biblioteci, atrage atentia senatorul USR Dan Lungu. Din anul 2000 pana in prezent, numarul bibliotecilor functionale la nivel national a scazut drastic, aproximativ 4.000 de biblioteci fiind taiate de pe lista in cursul a numai 20 de ani. Astfel, dintr-un total de 13.422, au ramas deschise cititorilor doar 9.479 de astfel de unitati. Lucrurile nu stau mai bine nici la nivel local, pentru ca in judetul Iasi au fost inchise, in aceeasi perioada, 173 de biblioteci.

"Informatiile rezulta dintr-o serie de statistici publicate de Institutul National de Statistica din Romania (INS), care a monitorizat anual reteaua bibliotecilor din tara.

Senatorul USR a trimis atat Directiei Judetene de Statistica Iasi, cat si reprezentantilor INS, adrese prin intermediul carora a solicitat informatii privind evolutia numarului de biblioteci din Iasi si din intreaga tara.

Intr-un raport intitulat Activitatea unitatilor cultural-artistice – Anul 2018 se arata cum numai in ultimul an in Romania au fost inchise peste 100 de biblioteci. Dintre acestea, patru au fost biblioteci ale institutelor de invatamant universitar, cinci au fost specializate, adica au deservit institutiile publice si agentii economici, 47 au fost biblioteci scolare si 59 au fost biblioteci publice.

"Raportat la numarul de locuitori, se evidentiaza ca, in anul 2018, la o biblioteca publica au revenit in medie 8.849 de locuitori, iar unui locuitor i-au revenit, in medie, 2 volume din colectiile acestora", au precizat reprezentantii INS. Trebuie precizat insa si faptul ca de serviciile bibliotecilor publice beneficiaza in prezent numai 6% din populatia rezidenta a tarii.

In ceea ce priveste distributia in teritoriu a bibliotecilor la nivel regional, datele prezinta faptul ca cele mai multe biblioteci deschise se afla in regiunile Nord-Est si Sud-Muntenia, locurile cu cele mai putine fiind regiunea de Vest si Bucuresti-Ilfov. La nivel local, in raportul INS este mentionat ca judetul Iasi, cu 444 de biblioteci, a fost primul in topul national, fiind urmat de catre Arges, cu 368 de biblioteci functionale.

"Aici intervine faptul ca, desi raportul prezinta Iasul ca ocupand un loc fruntas la numar de biblioteci functionale, el nu este nici pe departe un model, pentru ca bibliotecile din judet se inchid si aici treptat. Municipiul este cumva privilegiat in raport cu restul judetului. Daca in urma cu zece ani aveam in judet aproape 550 de biblioteci, astazi avem cu 100 mai putine. Numai in cursul anului trecut s-au inchis sase dintre ele, deci cu siguranta Iasul nu e un exemplu. Ce se intampla cu toate aceste biblioteci e un mister; de ce in loc sa insistam sa deschidem filiale noi in satele din comunele in care exista deja biblioteci noi tot trecem in catastif anual alte cateva zeci sau sute de biblioteci care-si inchid usile este inexplicabil. Cand vom realiza ca trebuie sa avem grija ca toate sa ramana deschise, ca fondul de carte sa fie adecvat numarului de locuitori, iar ca bibliotecarii sa fie pregatiti si implicati in viata comunitatii locale – abia atunci vom vedea cum lucrurile, treptat, vor incepe sa se schimbe in comunitate. Momentan, ne indreptam spre un dezastru cultural, iar mediul rural este cel mai expus", a mentionat senatorul USR Dan Lungu", se arata intr-un comunicat USR.