"In cei 10 ani petrecuti la Politia Rutiera, am vazut morti mai multi decat ar trebui sa vada cineva vreodata. Si nu in sicrie, ci pe asfalt. Zdrobiti, tarati, sfartecati, decapitati, dezmembrati, arsi, rupti etc.

Pentru ca lucram numai in oras, cele mai multe accidente erau cauzate de traversarea neregulamentara a pietonilor. De fapt si statistic asta era cauza principala a accidentelor. De obicei, persoanele surprinse si accidentate ca urmare a traversarii neregulamentare erau persoane varstnice, fiind clar ca acestea nu mai au reflexele si rapiditatea de miscare din tinerete.

Din acest motiv, se organizau multe actiuni pe aceasta linie. Erau actiunile care imi displaceau cel mai mult. De ce? E simplu:

Persoanele varstnice care traverseaza neregulamentar sunt, in majoritatea cazurilor, pensionari cu venituri foarte mici, pentru care o amenda, fie ea mica pentru traversare, reprezinta un efort financiar enorm.

De multe ori cand o astfel de persoana imi inmana buletinul, ii vedeam si cuponul de pensie. Cat ai fi de dur si de exigent, e foarte greu sa-i dai amenda cuiva care are mare nevoie de bani, probabil chiar pentru medicamente. Latura umana iti invinge latura profesionala.

Dupa o astfel de actiune, ajungeam la sediu cu un teanc de avertismente scrise. As fi putut da si doar avertismente verbale, dar nu as fi putut sa justific ce am facut 8 ore la serviciu. Asa ca alegeam sa dau avertismente scrise. Ce e un avertisment scris? E un fel de dojenit cu degetul, un fel de „sa nu mai faci asa!”.

Ce finalitate are un astfel de proces-verbal? Din experienta va spun ca are efect zero.

Adica eu ma faceam ca muncesc, iar pietonii „drastic” sanctionati se faceau ca au inteles si ca pe viitor nu vor mai traversa aiurea. Asta pana cand erau iar observati de catre un politist si din nou avertizati.

De multe ori mi s-a intamplat sa mi se spuna ca „alt politist mi-a dat avertisment pentru asta”, dumneavoastra de ce doriti sa ma amendati? Mi se confirma astfel ca avertismentul primit anterior nu avusese niciun efect.

Si ma intorceam apoi la mortii de pe sosele. De multe ori m-a cuprins un sentiment de vinovatie, uitandu-ma la cate un cadavru acoperit cu folie si intrebandu-ma daca nu cumva ii dadusem si lui un avertisment. Pentru ca, gandind cu creierul deconectat de inima, realizam ca o amenda greu de platit l-ar fi facut pe viitor sa astepte culoarea verde sau sa mai faca 50 de metri pana la trecerea de pietoni. Pana la urma, politistii rutieri pentru asta sunt platiti, asta e meseria lor, sa aplice legea si sa o faca in mod nepartinitor.

Daca politistii de la Bucuresti l-ar fi amendat pe un tanar, nu s-ar fi facut atata tam-tam. Dar in lege nu scrie ca persoanele peste o anumita varsta pot trece pe rosu.

In plus, citind comentariile de la stirea cu batrana amendata, ma intreb, si mi-as dori sa va intrebati si voi, de cate ori ati injurat la volan vazand un batran traversand aiurea?

Din pacate, in situatia actuala, in care Politia Romana este zdruncinata, orice articol pe acest subiect atrage mii de distribuiri si, implicit, trafic pe site-urile de presa, mai interesate de asta decat de adevar.

Zic asta pentru ca, in cazul in care se dorea, s-ar fi putut afla usor ca doamna Mariana, o doamna decenta si cu mult bun simt, dupa cum am vazut in video, trecuse pe rosu, printre masinile care treceau cu viteza.

Tocmai de aceea nici nu a protestat, deoarece stia foarte bine ce facuse. Doar ca un trecator cu spirit civic s-a gandit sa faca el o filmare faina, scotand din gura femeii ce voia el sa auda. Si atat a lipsit pentru un nou val de repulsie la adresa politistilor.

Doar ca treaba nu a stat deloc asa.

Dupa ce am vazut filmarea, as putea spune ca doamna Mariana e norocoasa. Iar amenda aia nu inseamna nimic pe langa ce ar fi putut pati.

Si mai sper ca pe viitor sa nu mai plateasca amenzi, asta pentru ca va traversa regulamentar", a scris Godina pe site-ul personal.