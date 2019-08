Suntem in plina vara si rezolutiile de la inceputul anului nu si-au atins potentialul maxim. Este cazul sa iti respecti promisiunile, mai ales acum, cand perioada concediilor este in floare si petrecerile la mare iti ofera ocazia perfecta pentru a uita de griji.



Frecvent subliniem partea estetica atunci cand meditam la posibilitatea de a incepe sa facem miscare, iar sanatatea cade pe planul al doilea, ceea ce este gresit. Activitatea sportiva de orice natura mentine greutatea sub control, pastreaza inima sanatoasa si intareste imunitatea. Iar acestea sunt doar cateva dintre beneficiile practicarii sportului.

De foarte multe ori, excelam la inventat scuze de orice natura pentru a nu ne apuca de treaba serios. In schimb, mentalul ni-l putem schimba daca avem vointa.

Moderatia este cheia

Nu te forta cu orele la sala de sport, deoarece fizic si psihic acest lucru nu reprezinta solutia. O sa incepi sa urasti din ce in ce mai mult experienta si o vei abandona. Atata timp cat nu te afli intr-o situatie care sa te incarce pozitiv, ești predispusi la renuntare. Frustrarea se acumuleaza si motivatia de inceput scade vertiginos.

Nu te suprasolicita, antrenamentele in exces vin la pachet cu frustrari in exces, asa ca invata sa moderezi timpul de lucru la sala. Exercitii mai putine, motivatie crescuta!

Fa sport si acasa

Documenteaza-te odata ce te-ai decis sa faci sport si daca salile de fitness te intimideaza, cauta pe internet antrenamente din care sa alegi ce iti place. Incearca sa variezi exercitiile si sa cuprinzi toate grupele de muschi. Incepe cu incalzirea care este esentiala si foloseste-te de haltere si greutati moderate, fara sa abuzezi.

Nu esti in competitie cu nimeni, iar daca sportul nu a fost niciodata punctul tau forte, un exercitiu epuizant o sa iti taie pofta, cu siguranta. Atunci cand simti o durere acuta, asculta-ti corpul si opreste-te.

Organismul tau inca nu este suficient de puternic, asa ca, atunci cand observi o stare de disconfort majora, intrerupe exercitiul chiar daca nu l-ai dus pana la capat. Cand corpul va fi pregatit atunci vei reusi!

Seteaza-ti asteptari realiste

Este important sa nu te frustrezi atunci cand rezultatele intarzie. Nu iti seta teluri de neatins la inceput de drum. Gandirea realista bate palma cu o atitudine pozitiva, iar severitatea nu incape in discutie.

Recompenseaza-te dupa antrenament cu o iesire intre prieteni in localul preferat, cu un film bun sau o seara de spa. Orice ar functiona sa te motiveze pentru data viitoare si sa te faca sa simti ca nu muncesti in zadar.

Mergi la sala impreuna cu un prieten

Invita-ti un prieten cu care sa faci sport: o companie placuta ajuta enorm in astfel de situatii. Nu doar ca veti socializa si veti rade impreuna, dar motivatia ta va creste alaturi de acesta. In plus, atunci cand iti va fi greu si poate vei fi tentat sa renunti, el va fi cel care te va ridica si va fi alaturi de tine.

De asemenea, o idee buna este sa asculti un podcast care iti place in timp ce te antrenezi.

Stim cu totii ca muzica are efecte benefice asupra gandurilor, comportamentului si emotiilor noastre. Fa-ti un playlist favorit cu toti artistii pe care ii adori si lasa-i sa te insoteasca in experienta ta.

Pentru fiecare dintre noi motivatia pentru a face miscare este diferita. Oricare ar fi scuza pentru care amani un beneficiu atat de important in viata ta, tine minte ca sportul practicat cu regularitate devine un stil de viata care iti va imbunatatii sanatatea, iar oglinda iti va surade ori de cate ori ii zambesti.