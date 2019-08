Studiul realizat de echipa motorului gratuit de cautare pentru calatorii momondo.ro arata ca 27% dintre respondentii din Romania s-au indragostit in timpul unei vacante, iar dintre acestia, 67% au sub 35 de ani. Interesant este că 35% dintre barbatii care au participat la studiu au afirmat ca li s-a intamplat cel putin o data sa se indragosteasca in timpul unei vacante, pe cand dintre participantii de sex feminin doar 20% au raspuns afirmativ.

Desi pare un procentaj mare, ne situam foarte aproape de media respondentilor din toate cele 22 de tari participante la sondaj: 26%. Mitul sangelui latin pare a se confirma, respondentii din tarile din America Latina dominand clasamentul celor care se indragostesc in timpul calatoriilor: Columbia - 37%; Argentina, Mexic si Chile - 35%. La polul opus, participantii care nu se deschid foarte mult in timpul vacantei sunt cei din Canada (15%), Finlanda si Australia (16%).

Unde se intalnesc sufletele pereche

Dintre romanii care au declarat ca si-au gasit perechea in timpul unei vacante, aproape o treime (32%) s-au cunoscut pe plaja. Se pare ca soarele care rasare din mare nu incalzeste doar nisipul, ci si inimile celor care il privesc. Totusi, nu la fel functioneaza lucrurile si pentru cei din Suedia: 31% dintre cei care s-au indragostit in timpul vacantei si-au cunoscut jumatatea intr-un club sau un bar.

Un alt context propice pentru aceste schimbari emotionale pare a fi si grupul de calatorie. Un sfert dintre indragostitii in vacanta au afirmat ca persoana care le-a atras atentia facea parte din grupul alaturi de care calatoreau.

Drumul catre locatie este cel putin la fel de important ca destinatia, intrucat 11% au precizat ca au intalnit persoana iubita in avion, autobuz sau tren.

Romanii se indragostesc mai usor atunci cand fac activitati dinamice sau exercitii fizice. In privinta acestui aspect, alaturi de americani, avem cel mai mare procentaj (10%) al relatiilor incepute in cadrul unor drumetii montane, cursuri de yoga sau alte forme de relaxare ce presupun efort fizic. Cei care nu sunt ajutati de experiente active pentru a se deschide emotional sunt reprezentantii Austriei, Poloniei si Argentinei, fiecare cu un procent de doar 4%. Echivalentul acestui context pentru participantii din Australia pare a fi magazinul sau un centru comercial: 15% dintre australieni au inceput o relatie in vacanta in timp ce erau la cumparaturi.

Povestim experientele?

Dintre cele 22 de nationalitati participante la studiu, romanii sunt cei care isi doresc cel mai mult sa povesteasca experientele din vacanta prietenilor sau familiei: 47% au spus ca unul dintre primele lucruri pe care le fac la intoarcere este sa impartaseasca ce au trait cu cei dragi. Din nou, este posibil ca aceasta sa fie o alta trasatura a marii familii latine, intrucat cei care completeaza acest top provin din Columbia (44%) si Mexic (42%). In partea opusa se afla turistii finlandezi (14%) sau suedezi (15%).