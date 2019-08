Dupa ce Mircea Badea ar fi numit-o "jihadista" pe Denise Rifai in cadrul emisiunii "In gura presei", moderatoarea de la "Legile Puterii" a mentionat ca il va da in judecata pe jurnalistul de la Antena3.



Decizia realizatoarei de la Realitatea TV a venit dupa ce Mircea Badea a jignit-o in nenumarate randuri in emisiunea sa de pe Antena 3.

"Eram in masina si am dat drumul la postul de televiziune care se aliniaza intotdeauna cu propaganda serviciilor secrete. Era acolo aia jihadista. Si jihadista, e una saraca... stiti cum era Miss Piggy cand era in crize maxime? Asa e aia. Jihadista Miss Piggy il avea invitat pe Moise Guran. Zicea Guran «cutremuratorul» ca la Timisoara nu exista clanuri interlope ca, alea sunt doar in zonele sarace", a fost spusele lui Mircea Badea, in timpul emisiunii "In gura presei".

Denise i-a dat replica, printr-o postare pe Facebook, numindu-l "Mirciulica fapta mica". Aceasta a tinut sa mentioneze ca l-a invitat pe Mircea in emisiunea sa de mai multe ori, fara insa sa primeasca un raspuns pozitiv, potrivit Adevarul.

"Daca nu i-a mers in mod repetat cu motociclistul care l-a batut de l-a lesinat inca de la intrarea in ring, se consoleaza si el cu ce apuca... Asa ca, in mod Constant, ma trezesc improscata cu fel de fel de jigniri din tenebrele asa-zisei lui gandiri.

Mirciulica fapta mica se simte in siguranta doar ascuns in spatele pupitrului

Eu am incercat de mai multe ori sa-l invit la mine in platou daca tot ii provoc atatea comentarii, dar Mirciulica fapta mica se simte in siguranta doar ascuns in spatele pupitrului lui, probabil ca sa nu i se vada ...fapta Mica, asa ca m-a refuzat de fiecare data.

In consecinta, o sa-l invit la CNA, dupa mergem la tribunal si !!!! Intre timp!!! Daca Mirciulica, fapta mica, doreste o Mediere Amiabila, il astept Sambata - 10 August - in piata Victoriei!

Ca am auzit ca motociclistul e plecat la mare si n-are de ce sa-i fie frica!", a scris aceasta pe Facebook.

Intr-un interviu pentru Pagina de Media, Denise Rifai a declarat ca il va da in judecata pe Mircea Badea pentru jignirile aduse la adresa ei.

"M-am saturat sa fiu facuta in fel si chip. Il anunt pe aceasta cale pe Mircea Badea ca il astept la Tribunal. E cea mai frumoasa invitatie pe care pot sa o fac acestui individ, care are probleme (…). Domnul Mircea Badea iese la televizor si jigneste, atat. Eu sunt una din persoanele jignite de el in mod constat. Domnul Badea atat face, atat stie si atat poate. E ciudat ca la o emisiune televizata si cu un public atat, unde Mircea Badea e o figura consacrata, sa auzi continuu o serie intreaga de jigniri. Daca acesta este tipicul emisiunii lui Mircea Badea, avem o problema", a spus Denise.