Directorul general al Oracle Romania, Sorin Mindrutescu, este acuzat de DNA ca a primit 869.413 euro mita de la reprezentantii unor firme din domeniul IT, in schimbul punerii la dispozitie a unor oferte de pret avantajoase privind produsele comercializate de Oracle, in vederea participarii firmelor respective la licitatii publice organizate de diverse institutii de stat sau cu capital de stat.





Potrivit unui comunicat al DNA, ca urmare a obtinerii autorizarilor legale de la instanta competenta, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au efectuat, miercuri, perchezitii in cadrul unui dosar penal ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie.

Ulterior, in urma audierii in acelasi dosar penal, s-a dispus punerea in miscare a actiunii penale fata de Sorin Mindrutescu, director general al filialei din Romania a companiei Oracle, sub aspectul savarsirii infractiunii de luare de mita in forma continuata (8 acte materiale).

De asemenea, a fost fixata o cautiune in valoare de 500.000 euro (echivalent in lei), care va fi depusa la o unitate bancara si consemnata pe numele sau la dispozitia DNA sau prin constituirea unei garantii reale, mobiliare ori imobiliare, in limita sumei respective, scrie Agerpres.

Termenul de depunere a cautiunii a fost fixat pentru data de 9 august.

"In calitatea mentionata anterior, inculpatul Mindrutescu Sorin Mihai a pretins si ulterior a primit suma totala de 869.413 euro, cu titlu de mita, de la reprezentantii unor firme din domeniul IT (parteneri acreditati ai companiei multinationale), pentru ca, in exercitarea atributiilor sale de serviciu, sa puna la dispozitia acestora oferte de pret avantajoase privind produsele comercializate de filiala din Romania a companiei multinationale, astfel ca respectivele societati sa poata sa se inscrie si sa participe la anumite licitatii publice organizate de diverse institutii de stat sau cu capital de stat - Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC), Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), Compania Nationala de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" SA, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) si Administratia Romana a Serviciilor de Trafic Aerian (ROMATSA)", sustine DNA.

Conform DNA, ofertele de pret priveau produsele comercializate de Oracle Romania, in special licentele IT necesare institutiilor publice.

"Licitatiile organizate de companiile de stat aveau ca obiect achizitia de echipamente de tehnica de calcul, componente, accesorii, produse si aplicatii software si servicii conexe necesare implementarii unor proiecte de servicii on-line, ori a unor proiecte de dezvoltarea, extinderea si adaptarea sistemelor informatice. De asemenea, licitatiile aveau ca obiect suplimentarea ori reinnoirea de produse software ori servicii de suport tehnic si mentenanta. Suma totala de 869.413 euro a fost pretinsa si primita de inculpat, cu titlu de mita, in opt situatii, in perioada septembrie 2009-noiembrie 2013. Banii au fost primiti fie in conturi personale ale inculpatului, fie in conturi ale unor societati controlate de inculpat", mai spune DNA.

Sorin Mindrutescu, pus sub control judiciar

Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie au efectuat perchezitii, miercuri, la sediul societatii Oracle Romania din Pipera intr-un caz privind anumite fapte de coruptie din mediul privat.