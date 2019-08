Localizarea pe zona mare a apelului la 112 in cazul Caracal s-a facut corect, a declarat secretarul de stat Raed Arafat, presedinte al Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de urgenta 112.



"Faptul ca nu s-a implementat, inca, sistemul AML pana-n ziua de astazi poate sa aiba mai multe explicatii si nu neaparat explicatii pozitive, dar faptul ca in ultima perioada s-a lucrat ca sa fie implementat, acest lucru este scris in raport si este real pentru ca s-a lucrat intr-adevar in ultima perioada si au inceput sa lucreze pe ideea implementarii sistemului AML. Deci, asta este realitatea la acest moment. De ce astazi nu-l avem si daca-l aveam astazi putea sa ajute sau nu, asta e alta intrebare, pentru ca, dupa cum v-am explicat, sistemul AML are limitari, una din limitari este tipul terminalului telefonic. Trebuie vazut daca terminalul telefonic, si asta nu e o justificare, dar trebuie vazut daca terminalul telefonic folosit in apelarea 112 a fost un smartphone care ar fi putut fi localizat prin sistemul AML, nu stiu, sa vedem ce zice ancheta, sa vedem ce zic cei care prezinta acest lucru. Daca era un telefon vechi nu se putea localiza nici daca aveam AML-ul, decat prin tehnica veche a triangulatiei, adica isi dau o zona si care s-a dat in cazul asta, s-a facut localizarea", a declarat Raed Arafat, miercuri, la Palatul Victoria, intrebat despre localizarea in cazul Caracal si daca implementarea mai devreme a sistemului AML (Advance Mobile Location) - respectiv dupa cazul Apuseni - ar fi ajutat in acest caz.

Intrebat de ce localizarea in cazul Caracal, respectiv a apelului Alexandrei Macesanu la 112, nu s-a facut corect, oficialul MAI a replicat: "Aici, cine va spune ca localizarea pe zona mare nu s-a facut corect, eu am vazut harta si locul era in limita hartii respective, era la limita ei".

Arafat a subliniat, intrebat de ce in atare conditii nu s-a intervenit mai rapid in cazul Caracal, ca "acest lucru va fi evidentiat de ancheta care este la DIICOT", scrie Agerpres.

"Aceasta comisie nu a analizat ce s-a intamplat in Caracal, a analizat situatia 112, in privinta localizarii si ce facem de acum incolo, nu am facut analiza cazului Caracal, nu am facut o analiza de ce s-a intamplat asta sau nu s-a intamplat asta. Nu e domeniul nostru si nu este responsabilitatea si competenta noastra sa stam sa facem acest lucru la acest moment. Vor iesi aceste lucruri cu siguranta in raportul final al Parchetului, al DIICOT-ului, al tuturor celor care fac aceste analize", a mai declarat secretarul de stat in MAI.

Raed Arafat a anuntat miercuri ca a prezentat premierului Viorica Dancila raportul cu privire la sistemul 112, elaborat de comisia interministeriala, raport care cuprinde 14 masuri pe termen scurt, mediu si lung ce urmeaza a fi implementate.