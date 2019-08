Sistemul 112 nu este perfect, dar nu se poate comunica populatiei ca sistemul 112 este neperformant deoarece ar fi incorect, iar zilnic se primesc mii de apeluri si mare parte a lor, daca nu chiar toate, sunt tratate corespunzator, a declarat secretarul de stat Raed Arafat, presedinte al Comitetului interministerial privind sistemul apelurilor de urgenta 112.



"Pe zi se primesc mii de apeluri si aceste mii de apeluri in marea parte a lor, daca nu chiar toate, sa zic, sunt tratate corespunzator si se raspunde corespunzator. Exista vulnerabilitati si exista probleme si aceste probleme genereaza anumite situatii, cum s-a generat la Caracal, cum se genereaza in alte parti. Sistemul nu este perfect, trebuie corectat, dar nici nu putem sa venim sa spunem ca la acest moment sistemul din Romania este la pamant, pentru ca exista evaluari independente, nu sunt facute de noi, sunt facute chiar de Agentia Europeana de Apel la numarul de urgenta 112 si care spun altfel despre Romania. Niciun sistem, la acest moment, nu este infailibil si nu este fara greseli, recunoastem greselile, sau vulnerabilitatile, si trebuie corectate cat mai repede, dar in acelasi timp nu putem sa comunicam populatiei ca sistemul 112 este neperformant, varza, terminat, nu functioneaza. Asta inseamna ca noi spunem populatiei sa nu mai apelati la 112 si gasiti-va alta solutie si ar fi foarte incorect pentru ca asta inseamna... sigur vor muri foarte multi oameni daca populatia pierde increderea sa sune la acest sistem", a declarat Raed Arafat, miercuri, intr-o conferinta de presa la Palatul Victoria, intrebat cand s-ar putea astepta cetatenii Romaniei ca atunci cand au o problema si apeleaza la 112 toate fortele care sunt abilitate sa actioneze sa raspunda corespunzator.

Intrebat cine le garanteaza oamenilor ca pana la implementarea masurilor avute in vedere de Guvern pentru imbunatatirea sistemului 112 nu se vor repeta situatiile in care au existat disfunctionalitati, oficialul MAI a spus: "Deci, cu toate limitarile care exista, oamenii trebuie sa continue sa aiba incredere, iar descarcarea aplicatiei pe care a creat-o STS-ul poate sa ajute la localizarea la acest moment, mult mai mult decat inainte, dar sa o descarce, sa o aiba in telefon, sa sune prin ea daca considera ca e obligatoriu sa fie localizati ca nu stiu unde sunt".

"Deci, deja exista un pas facut, urmatorii pasi urmeaza sa se rezolve in baza acestui raport. (...) Populatia, inca o data, beneficiaza de un sistem care rezolva pe zi mii de cazuri. Nu inseamna ca sistemul e perfect, am zis, sistemul nu este perfect, sistemul este unul care are foarte multe aspecte care trebuie inca perfectate, ca toate sistemele din lume, si acest lucru il facem la acest moment. Acest raport este un pas, un pas foarte important spre normalitate si poate spre o chestie pe care in viitor nu o vom gasi in toate tarile europene, dar noi vrem sa o implementam, pentru ca si in tarile europene, la acest moment, nu stiu daca sunt 12 sau 14 tari care-l au. Normal, si ma astept ca sa iasa o Directiva care va forta pe toti sa faca acest lucru. Asa cum am mai mentionat, inversul situatiei, noi suntem una din cele patru tari care au sistem cell broadcasting, precum RO-ALERT, si restul nu au, si acum exista o Directiva europeana pe asa-zis reverse 112, adica alertarea populatiei de catre stat, si unde sisteme similare RO-ALERT-ului trebuie implementate in toate tarile europene in doi ani aproape, deci noi suntem printre primii. Sunt convins ca intr-o alta tara cineva spune: dar noi de ce nu avem, vor avea si ei, si noi vom avea localizarea cu siguranta", a mai afirmat Arafat.

Raed Arafat a anuntat miercuri ca a prezentat premierului Viorica Dancila raportul cu privire la sistemul 112, elaborat de comisia interministeriala, raport care cuprinde 14 masuri pe termen scurt, mediu si lung ce urmeaza a fi implementate, scrie Agerpres.